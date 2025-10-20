Лунін може зіграти в основі проти Ювентуса через травму Куртуа

Лунін може повернутися до основного складу Реала в найближчий грі
Основний воротар мадридського "Реала" Тібо Куртуа зазнав ушкодження в матчі дев'ятого туру Ла-Ліги проти "Гетафе", який завершився мінімальною перемогою королівського клубу з рахунком 1:0. Бельгієць травмував ногу та ризикує пропустити найближчий поєдинок Ліги чемпіонів проти туринського "Ювентуса".
В основному складі "королівського клубу" може вийти Андрій Лунін, повідомляє Cadena Ser.
Медичний штаб клубу проводить додаткові обстеження, щоб визначити точні терміни відновлення. За попередніми даними, Тібо Куртуа може повернутися до тренувань уже наступного тижня, проте його участь в "Ель Класіко" проти "Барселони" залишається під питанням.
Відсутність бельгійця відкриває шанс для українського голкіпера Андрія Луніна. У поточному сезоні він ще не виходив на поле в жодному офіційному матчі, але тренерський штаб довіряє йому та розглядає як першого кандидата на заміну.
Коли Лунін може отримати свій шанс
Українець отримає можливість уперше в сезоні вийти в стартовому складі "Реала" саме в єврокубковому поєдинку проти "Ювентуса". Тренерський штаб команди розраховує, що Андрій Лунін зуміє проявити себе та підтвердити готовність конкурувати за місце в основі.
У разі успішного виступу в Лізі чемпіонів Лунін може закріпитися в складі команди та стати тимчасовим основним воротарем, поки Куртуа проходить курс відновлення.
