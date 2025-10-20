Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Лунін може повернутися до основного складу Реала в найближчий грі

Лунін може повернутися до основного складу Реала в найближчий грі

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 15:14
Оновлено: 15:13
Лунін може зіграти в основі проти Ювентуса через травму Куртуа
Андрій Лунін працює з м'ячем. Фото: instagram.com/realmadrid/

Основний воротар мадридського "Реала" Тібо Куртуа зазнав ушкодження в матчі дев'ятого туру Ла-Ліги проти "Гетафе", який завершився мінімальною перемогою королівського клубу з рахунком 1:0. Бельгієць травмував ногу та ризикує пропустити найближчий поєдинок Ліги чемпіонів проти туринського "Ювентуса".

В основному складі "королівського клубу" може вийти Андрій Лунін, повідомляє Cadena Ser.

Реклама
Читайте також:

Медичний штаб клубу проводить додаткові обстеження, щоб визначити точні терміни відновлення. За попередніми даними, Тібо Куртуа може повернутися до тренувань уже наступного тижня, проте його участь в "Ель Класіко" проти "Барселони" залишається під питанням.

Тибо Куртуа
Тібо Куртуа на тренуванні. Фото: instagram.com/realmadrid/

Відсутність бельгійця відкриває шанс для українського голкіпера Андрія Луніна. У поточному сезоні він ще не виходив на поле в жодному офіційному матчі, але тренерський штаб довіряє йому та розглядає як першого кандидата на заміну.

Коли Лунін може отримати свій шанс

Українець отримає можливість уперше в сезоні вийти в стартовому складі "Реала" саме в єврокубковому поєдинку проти "Ювентуса". Тренерський штаб команди розраховує, що Андрій Лунін зуміє проявити себе та підтвердити готовність конкурувати за місце в основі.

У разі успішного виступу в Лізі чемпіонів Лунін може закріпитися в складі команди та стати тимчасовим основним воротарем, поки Куртуа проходить курс відновлення.

Нагадаємо, "Самсунсор" прийме "Динамо" в рамках другого туру Ліги Конференцій, в Україні можна буде побачити трансляцію матчу.

Легендарний футболіст назвав тренера, який може очолити "Динамо" замість Олександра Шовковського.

спорт футбол Реал Мадрид Андрій Лунін Тібо Куртуа
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації