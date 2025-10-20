Лунін може зіграти в основі проти Ювентуса через травму Куртуа

Андрій Лунін працює з м'ячем. Фото: instagram.com/realmadrid/

Основний воротар мадридського "Реала" Тібо Куртуа зазнав ушкодження в матчі дев'ятого туру Ла-Ліги проти "Гетафе", який завершився мінімальною перемогою королівського клубу з рахунком 1:0. Бельгієць травмував ногу та ризикує пропустити найближчий поєдинок Ліги чемпіонів проти туринського "Ювентуса".

В основному складі "королівського клубу" може вийти Андрій Лунін, повідомляє Cadena Ser.

Реклама

Читайте також:

Медичний штаб клубу проводить додаткові обстеження, щоб визначити точні терміни відновлення. За попередніми даними, Тібо Куртуа може повернутися до тренувань уже наступного тижня, проте його участь в "Ель Класіко" проти "Барселони" залишається під питанням.

Тібо Куртуа на тренуванні. Фото: instagram.com/realmadrid/

Відсутність бельгійця відкриває шанс для українського голкіпера Андрія Луніна. У поточному сезоні він ще не виходив на поле в жодному офіційному матчі, але тренерський штаб довіряє йому та розглядає як першого кандидата на заміну.

Коли Лунін може отримати свій шанс

Українець отримає можливість уперше в сезоні вийти в стартовому складі "Реала" саме в єврокубковому поєдинку проти "Ювентуса". Тренерський штаб команди розраховує, що Андрій Лунін зуміє проявити себе та підтвердити готовність конкурувати за місце в основі.

У разі успішного виступу в Лізі чемпіонів Лунін може закріпитися в складі команди та стати тимчасовим основним воротарем, поки Куртуа проходить курс відновлення.

Нагадаємо, "Самсунсор" прийме "Динамо" в рамках другого туру Ліги Конференцій, в Україні можна буде побачити трансляцію матчу.

Легендарний футболіст назвав тренера, який може очолити "Динамо" замість Олександра Шовковського.