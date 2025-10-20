Відео
Головна Спорт Де та коли дивитися матч Самсупспор — Динамо в Україні

Де та коли дивитися матч Самсупспор — Динамо в Україні

Дата публікації: 20 жовтня 2025 12:01
Оновлено: 11:53
Самсунспор проти Динамо — де та коли дивитися матч в Україні
Гравці "Динамо" перед матчем. Фото: пресслужба клубу

Київське "Динамо" продовжує боротьбу в Лізі конференцій УЄФА і в четвер, 23 жовтня, проведе виїзний матч проти турецького "Самсунспора".

Для команди Олександра Шовковського цей поєдинок стане другим у груповому етапі та важливим з погляду турнірних перспектив, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Підготовка до зустрічі виявилася непростою: кияни втратили одразу декілька гравців основи. Травми отримали Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко та ще низка футболістів, що значно ускладнило кадрову ситуацію перед поїздкою до Туреччини.

"Самсунспор", навпаки, підходить до матчу в гарному настрої: команда нещодавно здобула виїзну перемогу в чемпіонаті Туреччини над "Кайсеріспором" й має намір скористатися перевагою домашнього поля. Настрій у стані суперника впевнений, а місцева публіка готується створити гарячу атмосферу на трибунах.

Виталий Буяльский
Віталій Буяльський та Олександр Піхальонок біля м'яча. Фото: пресслужба "Динамо"

Де та коли дивитися гру "Самсунспор" — "Динамо"

Матч відбудеться у четвер, 23 жовтня, на стадіоні "Сумсун імені 19 травня". Початок зустрічі заплановано на 22:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на платформі MEGOGO, на телеканалі "MEGOGO Футбол 1". Також гру можна буде дивитися онлайн за передплатою сервісу.

Самсунспор
Енергетичне коло гравців "Самсунспора". Фото: instagram.com/samsunspor/

У першому турі етапу Ліги конференцій "Динамо" вдома поступилося "Кристал Пелас" із рахунком 0:2, тоді як "Самсунспор" на виїзді обіграв "Легію" — 1:0. Після стартового туру в турецького клубу 3 очки, у киян — 0 балів та 28 місце в загальній турнірній таблиці.

Нагадаємо, раніше легендарний у минулому футболіст закликав замінити головного тренера "Динамо".

У Головному управлінні розвідки України назвали російських та білоруських спортсменів, які підтримують війну.

спорт футбол Динамо Ліга Конференцій Олександр Шовковський
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
