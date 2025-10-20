ГУР оприлюднило список російських та білоруських чемпіонів терору

Гімнастка Аліна Горносько. Фото: instagram.com/harnosik1/

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України опублікувало нові дані про десятьох російських та білоруських спортсменів, які причетні до пропаганди та продовжують брати участь у міжнародних змаганнях.

Інформацію розміщено на порталі War&Sanctions у розділі "Чемпіони терору".

Серед згаданих спортсменів, які підтримують війну проти України, опинилися так звана "виконувачка обов'язків міністра спорту Херсонської області" Олена Кирилова (Надель). Вона курує федеральну програму тренувальних зборів на окупованих територіях та організовує спортивні заходи, спрямовані на інтеграцію місцевого населення в російський культурний простір.

"Чемпіони терору" на порталі ГУР. Фото: war-sanctions.gur.gov.ua

У списку також фігурують російська слаломістка Алсу Міназова, яка брала участь у пропагандистських акціях та міжнародних стартах під нейтральним статусом, і білоруська гімнастка Аліна Горносько, яка виступала на фестивалі "Час наших перемог", організованому за дорученням Олександра Лукашенка.

Кого ще додали до списку ГУР

Крім них, розвідка зазначила російських важкоатлеток Яну Сотієву, Регіну Шайдулліну та Анастасію Романову, які тренувалися на захоплених територіях України. Після офіційного звернення Києва Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) відсторонила їх та ще десять спортсменів від участі в чемпіонаті світу 2025 року.

За даними ГУР, публікація подібних відомостей сприяє обмеженню міжнародної активності пропагандистів та показує, що розголос залишається дієвим інструментом проти посібників Кремля.

