Мілевський назвав найпам’ятніший матч у кар’єрі — не гра зі Спартаком

Артем Мілевський. Фото: instagram.com/timi1010

Колишній форвард київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський вважає найпам'ятнішим матчем не зустріч зі "Спартаком" (4:1). Це історичний матч національної команди.

Про це Артем розповів пресслужбі клубу IGNIS.

Реклама

Читайте також:

Мілевський про важливу мить у кар'єрі

Мілевський назвав найпам’ятнішим матчем гру 1/8 фіналу чемпіонату світу-2006 в Німеччині проти збірної Швейцарії.

Футболіст із ностальгією пригадав той історичний поєдинок, де Україна здобула перемогу в серії пенальті (3:0) після нульової нічиєї в основний час. Мілевський в тій грі реалізував "паненкою" удар з пенальті.

На питання, чи може він назвати стартовий склад, Мілевський, набиваючи м’яч, всіх згадав.

"Шовковський, Гусєв, Ващук, Гусін — царство йому небесне, Несмачний, Шелаєв, Тимощук — пі**рас, Воробей справа, Калиниченко зліва, Воронін під нападниками, Андрюха Шевченко попереду. Я ще вийшов на заміну", — сказав Мілевський.

Завдяки тому матчу Україна вперше в історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонатів світу.

Нагадаємо, відомий футбольний експерт Віктор Леоненко порадив своїх друзів на посаду головного тренера "Динамо".

Дружина Олександра Усика Катерина шокувала своїм одягом на церемонії нагородження.

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко показала яскраву осінню фотосесію.