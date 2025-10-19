Відео
Україна
Мілевський назвав свій найбільш пам'ятний матч

Мілевський назвав свій найбільш пам'ятний матч

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 21:05
Оновлено: 21:25
Мілевський назвав найпам’ятніший матч у кар’єрі — не гра зі Спартаком
Артем Мілевський. Фото: instagram.com/timi1010

Колишній форвард київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський вважає найпам'ятнішим матчем не зустріч зі "Спартаком" (4:1). Це історичний матч національної команди.

Про це Артем розповів пресслужбі клубу IGNIS.

Мілевський про важливу мить у кар'єрі

Мілевський назвав найпам’ятнішим матчем гру 1/8 фіналу чемпіонату світу-2006 в Німеччині проти збірної Швейцарії.

Футболіст із ностальгією пригадав той історичний поєдинок, де Україна здобула перемогу в серії пенальті (3:0) після нульової нічиєї в основний час. Мілевський в тій грі реалізував "паненкою" удар з пенальті.

На питання, чи може він назвати стартовий склад, Мілевський, набиваючи м’яч, всіх згадав.

"Шовковський, Гусєв, Ващук, Гусін — царство йому небесне, Несмачний, Шелаєв, Тимощук — пі**рас, Воробей справа, Калиниченко зліва, Воронін під нападниками, Андрюха Шевченко попереду. Я ще вийшов на заміну", — сказав Мілевський.

Завдяки тому матчу Україна вперше в історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонатів світу.

футбол Збірна України з футболу Андрій Шевченко Артем Мілевський Олег Блохін
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
