Милевский назвал самый памятный матч в карьере — не игра со Спартаком

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский считает самым памятным матчем не встречу со "Спартаком" (4:1). Это исторический матч национальной команды.

Об этом Артем рассказал пресс-службе клуба IGNIS.

Милевский о важном моменте в карьере

Милевский назвал самым памятным матчем игру 1/8 финала чемпионата мира-2006 в Германии против сборной Швейцарии.

Футболист с ностальгией вспомнил тот исторический поединок, где Украина одержала победу в серии пенальти (3:0) после нулевой ничьи в основное время. Милевский в той игре реализовал "паненкой" удар с пенальти.

На вопрос, может ли он назвать стартовый состав, Милевский, набивая мяч, всех вспомнил.

"Шовковский, Гусев, Ващук, Гусин — царство ему небесное, Несмачный, Шелаев, Тимощук — пи**рас, Воробей справа, Калиниченко слева, Воронин под нападающими, Андрюха Шевченко впереди. Я еще вышел на замену", — сказал Милевский.

Благодаря тому матчу Украина впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионатов мира.

