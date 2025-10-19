Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Милевский назвал свой самый запоминающийся матч

Милевский назвал свой самый запоминающийся матч

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 21:05
обновлено: 21:25
Милевский назвал самый памятный матч в карьере — не игра со Спартаком
Артем Милевский. Фото: instagram.com/timi1010

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский считает самым памятным матчем не встречу со "Спартаком" (4:1). Это исторический матч национальной команды.

Об этом Артем рассказал пресс-службе клуба IGNIS.

Реклама
Читайте также:

Милевский о важном моменте в карьере

Милевский назвал самым памятным матчем игру 1/8 финала чемпионата мира-2006 в Германии против сборной Швейцарии.

Футболист с ностальгией вспомнил тот исторический поединок, где Украина одержала победу в серии пенальти (3:0) после нулевой ничьи в основное время. Милевский в той игре реализовал "паненкой" удар с пенальти.

На вопрос, может ли он назвать стартовый состав, Милевский, набивая мяч, всех вспомнил.

"Шовковский, Гусев, Ващук, Гусин — царство ему небесное, Несмачный, Шелаев, Тимощук — пи**рас, Воробей справа, Калиниченко слева, Воронин под нападающими, Андрюха Шевченко впереди. Я еще вышел на замену", — сказал Милевский.

Благодаря тому матчу Украина впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионатов мира.

Напомним, известный футбольный эксперт Виктор Леоненко посоветовал своих друзей на должность главного тренера "Динамо".

Жена Александра Усика Екатерина шокировала своей одеждой на церемонии награждения.

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко показала яркую осеннюю фотосессию.

футбол Сборная Украины по футболу Андрей Шевченко Артем Милевский Олег Блохин
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации