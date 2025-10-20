ГУР обнародовало список российских и белорусских чемпионов террора

Гимнастка Алина Горносько. Фото: instagram.com/harnosik1/

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины опубликовало новые данные о десяти российских и белорусских спортсменах, причастных к пропаганде и продолжающих участвовать в международных соревнованиях.

Информация размещена на портале War&Sanctions в разделе "Чемпионы террора".

Среди упомянутых спортсменов, которые поддерживают войну против Украины, оказались так называемая "исполняющая обязанности министра спорта Херсонской области" Елена Кирилова (Надель). Она курирует федеральную программу тренировочных сборов на оккупированных территориях и организует спортивные мероприятия, направленные на интеграцию местного населения в российское культурное пространство.

"Чемпионы террора" на портале ГУР. Фото: war-sanctions.gur.gov.ua

В списке также фигурируют российская слаломистка Алсу Миназова, принимавшая участие в пропагандистских акциях и международных стартах под нейтральным статусом, и белорусская гимнастка Алина Горносько, выступавшая на фестивале "Время наших побед", организованном по поручению Александра Лукашенко.

Кого еще добавили в список ГУР

Кроме них, разведка отметила российских тяжелоатлеток Яну Сотиеву, Регину Шайдуллину и Анастасию Романову, тренировавшихся на захваченных территориях Украины. После официального обращения Киева Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила их и еще десять спортсменов от участия в чемпионате мира 2025 года.

По данным ГУР, публикация подобных сведений способствует ограничению международной активности пропагандистов и показывает, что огласка остается действенным инструментом против пособников Кремля.

