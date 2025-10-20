Самсунспор против Динамо — где и когда смотреть матч в Украине

Игроки "Динамо" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

Киевское "Динамо" продолжает борьбу в Лиге конференций УЕФА и в четверг, 23 октября, проведет выездной матч против турецкого "Самсунспора".

Для команды Александра Шовковского этот поединок станет вторым в групповом этапе и важным с точки зрения турнирных перспектив, сообщает портал Новини.LIVE.

Подготовка к встрече оказалась непростой: киевляне потеряли сразу несколько игроков основы. Травмы получили Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко и еще ряд футболистов, что значительно усложнило кадровую ситуацию перед поездкой в Турцию.

"Самсунспор", напротив, подходит к матчу в хорошем настроении: команда недавно одержала выездную победу в чемпионате Турции над "Кайсериспором" и намерена воспользоваться преимуществом домашнего поля. Настроение в стане соперника уверенное, а местная публика готовится создать горячую атмосферу на трибунах.

Виталий Буяльский и Александр Пихаленок у мяча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Где и когда смотреть игру "Самсунспор" — "Динамо"

Матч состоится в четверг, 23 октября, на стадионе "Сумсун имени 19 мая". Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе MEGOGO, на телеканале "MEGOGO Футбол 1". Также игру можно будет смотреть онлайн по подписке сервиса.

Энергетический круг игроков "Самсунспора". Фото: instagram.com/samsunspor/

В первом туре этапа Лиги конференций "Динамо" дома уступило "Кристал Пэлас" со счетом 0:2, тогда как "Самсунспор" на выезде обыграл "Легию" — 1:0. После стартового тура у турецкого клуба 3 очка, у киевлян — 0 баллов и 28 место в общей турнирной таблице.

