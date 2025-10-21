Видео
Дата публикации 21 октября 2025 14:31
обновлено: 14:25
Шахтер против Легии — где и когда смотреть матч Лиги Конференций
Капитан "Шахтера" Николай Матвиенко. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Донецкий "Шахтер" продолжает борьбу в Лиге конференций УЕФА и в четверг, 23 октября, проведет матч второго тура против польской "Легии". В случае победы "горняки" упрочат свое положение в турнирной таблице. 

Украинские болельщики смогут увидеть поединок в прямой трансляции, сообщает портал Новини.LIVE

Для подопечных Арды Турана этот поединок имеет ключевое значение в турнирной стратегии. Перед поездкой в Польшу донецкий клуб уделил особое внимание организации игры в обороне и стандартным положениям. В стане соперников, напротив, говорят о необходимости прервать серию неудач и вернуть уверенность на домашнем стадионе. 

Арда Туран
Арда Туран во время тренировки. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Где и когда смотреть игру "Шахтер" — "Легия"

Матч состоится в четверг, 23 октября, на стадионе "Легии" в Варшаве. Начало встречи запланировано на 19:45 по киевскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе MEGOGO, на телеканале "MEGOGO Футбол 1". Также матч можно будет смотреть онлайн по подписке сервиса. 

Артем Бондаренко
Артем Бондаренко во время атаки. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

В первом туре группового этапа "Шахтер" обыграл на выезде шотландский "Абердин" (3:2), тогда как "Легия" уступила дома турецкому "Самсунспору" (0:1). После стартового тура донецкая команда занимает 11 место, а польский клуб расположился на 23 строчке.  

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
