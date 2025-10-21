Шахтер против Легии — где и когда смотреть матч Лиги Конференций

Капитан "Шахтера" Николай Матвиенко. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Донецкий "Шахтер" продолжает борьбу в Лиге конференций УЕФА и в четверг, 23 октября, проведет матч второго тура против польской "Легии". В случае победы "горняки" упрочат свое положение в турнирной таблице.

Украинские болельщики смогут увидеть поединок в прямой трансляции, сообщает портал Новини.LIVE.

Для подопечных Арды Турана этот поединок имеет ключевое значение в турнирной стратегии. Перед поездкой в Польшу донецкий клуб уделил особое внимание организации игры в обороне и стандартным положениям. В стане соперников, напротив, говорят о необходимости прервать серию неудач и вернуть уверенность на домашнем стадионе.

Арда Туран во время тренировки. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Где и когда смотреть игру "Шахтер" — "Легия"

Матч состоится в четверг, 23 октября, на стадионе "Легии" в Варшаве. Начало встречи запланировано на 19:45 по киевскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе MEGOGO, на телеканале "MEGOGO Футбол 1". Также матч можно будет смотреть онлайн по подписке сервиса.

Артем Бондаренко во время атаки. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

В первом туре группового этапа "Шахтер" обыграл на выезде шотландский "Абердин" (3:2), тогда как "Легия" уступила дома турецкому "Самсунспору" (0:1). После стартового тура донецкая команда занимает 11 место, а польский клуб расположился на 23 строчке.

