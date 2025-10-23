Срна пояснив, чому Шахтар залишається прибутковим під час війни

Рінат Ахметов у Києві. Фото: УНІАН

Спортивний директор донецького "Шахтаря" Дарійо Срна розповів про роль президента клубу Ріната Ахметова у збереженні стабільності та результатів команди. За його словами, успіх клубу за останні роки ґрунтується на системності та відданості футболу, а не на фінансових вкладеннях.

Срна зазначив, що навіть в умовах війни "Шахтар" зумів зберегти ефективність. За цей період клуб заробив понад 400 мільйонів доларів на трансферах, комерційних контрактах і виступах у єврокубках, повідомляє Przegląd Sportowy.

Даріо Срна наголосив, що "гірники" продовжують вести справи за колишніми принципами та при цьому показують позитивний фінансовий результат, попри відсутність домашніх матчів у Донецьку.

Даріо Срна під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Що робить систему "Шахтаря" особливою

Спортивний директор "гірників" порівняв клубну структуру з моделями європейських команд, зазначивши, що головний капітал "Шахтаря" є вибудувана Ахметовим система управління. Він також нагадав про масштаби інвестицій клубу: тільки в останні сезони на трансфери було витрачено понад 20 мільйонів доларів.

"Для Ріната Ахметова футбол — це не бізнес, а любов. Ми показали, що можемо працювати навіть у таких умовах: з початку війни заробили понад 400 мільйонів доларів. Є хороші результати, навіть без матчів у Донецьку. Найголовніше — мати систему, і наш президент її створив: багато хто має гроші, але немає структури, як у нас", — підкреслив Срна.

