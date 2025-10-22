Відео
Зінченко знову змінить клуб — де він гратиме

Зінченко знову змінить клуб — де він гратиме

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 10:23
Оновлено: 10:23
Зінченко може залишити Ноттінгем Форест взимку через тренера
Олександр Зінченко перед матчем. Фото: instagram.com/officialnffc/

Український захисник Олександр Зінченко, орендований "Ноттінгем Форест" у лондонського "Арсеналу", може покинути клуб уже в найближче трансферне вікно. Після призначення новим головним тренером команди Шона Дайча його положення у складі стало невизначеним.

Тренер має намір перебудувати гру на користь більш фізично потужної оборони, повідомляє Arsenal Insider.

Читайте також:

Ставка в "Ноттінгем Форест" буде зроблена на габаритних та витривалих захисників. Такий стиль залишає Зінченку менше шансів отримати регулярну ігрову практику в АПЛ.

Александр Зинченко
Олександр Зінченко у футболці "Ноттінгем Форест". Фото: Reuters/Chris Radburn

Що чекає на Зінченка далі

Зазначається, що клуб поки що не обговорював з "Арсеналом" дострокове завершення оренди, проте керівництво лондонців уважно стежить за ситуацією. Не виключено, що вже в січні українець повернеться в рідну команду, щоб поборотися за місце в складі Мікеля Артети.

У поточному сезоні Зінченко провів за "Ноттінгем Форест" п'ять матчів, з'являючись переважно на заміну, і не відзначився результативними діями. Його контракт з "Арсеналом" діє до літа 2026 року, а рішення про майбутнє гравця ухвалять після зимового трансферного вікна.

Нагадаємо, форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанн повторив один із рекордів Кріштіану Роналду.

Житомирське "Полісся" збирається підписати одного з гравців збірної України та київського "Динамо".

Поєдинок Ліги Конференцій за участю "Самсунспора" та "Динамо" можна буде подивитися і в Україні.

спорт футбол Олександр Зінченко Футбол трансфери Ноттінгем Форест
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
