Полісся хоче купити гравця Динамо Валентина Рубчинського

Кістяк житомирського "Полісся" складають гравці колишні київського "Динамо". Взимку цих футболістів може стати більше.

Про це повідомив Telegram-канал "Інсайди" від Пасічника".

"Полісся" полює на гравця "Динамо"

За інформацією джерела, житомирське "Полісся" взимку планує посилити центр поля новим опорним півзахисником.

Наразі головним кандидатом є футболіст "Динамо" Валентин Рубчинський. 23-річний гравець цікавий головному тренеру Руслану Ротаню, який постійно грав з ним у молодіжній збірній U-21.

Рубчинський є вихованцем академії "Дніпра", а влітку 2024 року перейшов із "Дніпра-1" до "Динамо". Контракт гравця діє до червня 2028 року.

У нинішньому сезоні Рубчинський тривалий час був травмований, а після відновлення ще не потрапляв у склад "Динамо".

"Динамо" буде готове відпустити гравця лише в оренду без права викупу, так, як в майбутньому розраховує на нього", — йдеться в повідомленні.

