Полісся хоче купити гравця Динамо Валентина Рубчинського

Динамо продасть свого молодого таланта в клуб УПЛ
Кістяк житомирського "Полісся" складають гравці колишні київського "Динамо". Взимку цих футболістів може стати більше.
Про це повідомив Telegram-канал "Інсайди" від Пасічника".
"Полісся" полює на гравця "Динамо"
За інформацією джерела, житомирське "Полісся" взимку планує посилити центр поля новим опорним півзахисником.
Наразі головним кандидатом є футболіст "Динамо" Валентин Рубчинський. 23-річний гравець цікавий головному тренеру Руслану Ротаню, який постійно грав з ним у молодіжній збірній U-21.
Рубчинський є вихованцем академії "Дніпра", а влітку 2024 року перейшов із "Дніпра-1" до "Динамо". Контракт гравця діє до червня 2028 року.
У нинішньому сезоні Рубчинський тривалий час був травмований, а після відновлення ще не потрапляв у склад "Динамо".
"Динамо" буде готове відпустити гравця лише в оренду без права викупу, так, як в майбутньому розраховує на нього", — йдеться в повідомленні.
