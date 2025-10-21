Відео
Головна Спорт Динамо продасть свого молодого таланта в клуб УПЛ

Динамо продасть свого молодого таланта в клуб УПЛ

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 19:00
Оновлено: 19:00
Полісся хоче купити гравця Динамо Валентина Рубчинського
Валентин Рубчинський. Фото: "Динамо" Київ

Кістяк житомирського "Полісся" складають гравці колишні київського "Динамо". Взимку цих футболістів може стати більше.

Про це повідомив Telegram-канал "Інсайди" від Пасічника".

Читайте також:
Валентин Рубчинский
Валентин Рубчинський. Фото: "Динамо" Київ

"Полісся" полює на гравця "Динамо"

За інформацією джерела, житомирське "Полісся" взимку планує посилити центр поля новим опорним півзахисником.

Наразі головним кандидатом є футболіст "Динамо" Валентин Рубчинський. 23-річний гравець цікавий головному тренеру Руслану Ротаню, який постійно грав з ним у молодіжній збірній U-21.

Рубчинський є вихованцем академії "Дніпра", а влітку 2024 року перейшов із "Дніпра-1" до "Динамо". Контракт гравця діє до червня 2028 року.

У нинішньому сезоні Рубчинський тривалий час був травмований, а після відновлення ще не потрапляв у склад "Динамо".

"Динамо" буде готове відпустити гравця лише в оренду без права викупу, так, як в майбутньому розраховує на нього", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, хто б міг замінити Олександра Шовковського в київському "Динамо".

У матчі київському "Динамо" сталася бійка з суперником — що про це відомо.

Динамо Футбол трансфери УПЛ Полісся Валентин Рубчинський
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
