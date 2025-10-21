Вацко пояснив, хто має виграти чемпіонат України

Вацко здивував прогнозом на чемпіонство в УПЛ
Журналіст та коментатор Віктор Вацко висловив упевненість, що київське "Динамо" зобов'язане стати чемпіоном України в поточному сезоні. За його словами, гра команди та підбір складу дають змогу розраховувати тільки на перше місце.
Експерт в ефірі YouTube-канал "Вацко Live" зазначив, що підопічні Олександра Шовковського демонструють стабільний рівень футболу та контролюють хід майже кожного матчу. Навіть у тих зустрічах, де команда втрачала очки, гра залишалася під їхнім керуванням.
Кияни продовжують серію без поразок у чемпіонаті України: 41 матч поспіль, що стало рекордом для клубу за останні роки. Журналіст упевнений, що подібна стабільність є показником зрілості та внутрішнього балансу команди.
Чому "Динамо" має взяти золото
На думку Вацка, якість гри, глибина складу та досвід лідерів дають "Динамо" серйозну перевагу перед конкурентами. Він підкреслив, що кияни проводять сезон, у якому об'єктивно заслуговують стати чемпіонами.
"Динамо" не програє вже 41 матч — це факт. За рівнем гри та підбором футболістів команда просто зобов'язана стати чемпіоном. Кияни контролюють ситуацію в кожному матчі, але іноді щось іде не так. Однак за грою вони найсильніші в лізі", — заявив Вацко.
Після 9 турів "Динамо" посідає третє місце в турнірній таблиці УПЛ. "Біло-сині" не можуть перемогти вже в п'яти матчах поспіль.
