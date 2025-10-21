Вацко пояснив, хто має виграти чемпіонат України

Віктор Вацко під час ефіру. Кадр із відео

Журналіст та коментатор Віктор Вацко висловив упевненість, що київське "Динамо" зобов'язане стати чемпіоном України в поточному сезоні. За його словами, гра команди та підбір складу дають змогу розраховувати тільки на перше місце.

Експерт в ефірі YouTube-канал "Вацко Live" зазначив, що підопічні Олександра Шовковського демонструють стабільний рівень футболу та контролюють хід майже кожного матчу. Навіть у тих зустрічах, де команда втрачала очки, гра залишалася під їхнім керуванням.

Реклама

Читайте також:

Кияни продовжують серію без поразок у чемпіонаті України: 41 матч поспіль, що стало рекордом для клубу за останні роки. Журналіст упевнений, що подібна стабільність є показником зрілості та внутрішнього балансу команди.

Лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко. Фото: пресслужба клубу

Чому "Динамо" має взяти золото

На думку Вацка, якість гри, глибина складу та досвід лідерів дають "Динамо" серйозну перевагу перед конкурентами. Він підкреслив, що кияни проводять сезон, у якому об'єктивно заслуговують стати чемпіонами.

"Динамо" не програє вже 41 матч — це факт. За рівнем гри та підбором футболістів команда просто зобов'язана стати чемпіоном. Кияни контролюють ситуацію в кожному матчі, але іноді щось іде не так. Однак за грою вони найсильніші в лізі", — заявив Вацко.

Після 9 турів "Динамо" посідає третє місце в турнірній таблиці УПЛ. "Біло-сині" не можуть перемогти вже в п'яти матчах поспіль.

Нагадаємо, захисник "Динамо" Денис Попов ледь не затіяв бійку з лідером луганської "Зорі" просто на полі.

Раніше Олег Саленко поділився думкою про те, хто міг би замінити в "Динамо" тренера Олександра Шовковського.