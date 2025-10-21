Вацко объяснил, кто должен выиграть чемпионат Украины

Виктор Вацко во время эфира. Кадр из видео

Журналист и комментатор Виктор Вацко выразил уверенность, что киевское "Динамо" обязано стать чемпионом Украины в текущем сезоне. По его словам, игра команды и подбор состава позволяют рассчитывать только на первое место.

Эксперт в эфире YouTube-канал "Вацко Live" отметил, что подопечные Александра Шовковского демонстрируют стабильный уровень футбола и контролируют ход почти каждого матча. Даже в тех встречах, где команда теряла очки, игра оставалась под их управлением.

Киевляне продолжают серию без поражений в чемпионате Украины: 41 матч подряд, что стало рекордом для клуба за последние годы. Журналист уверен, что подобная стабильность является показателем зрелости и внутреннего баланса команды.

Лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко. Фото: пресс-служба клуба

Почему "Динамо" должно взять золото

По мнению Вацко, качество игры, глубина состава и опыт лидеров дают "Динамо" серьезное преимущество перед конкурентами. Он подчеркнул, что киевляне проводят сезон, в котором объективно заслуживают стать чемпионами.

"Динамо" не проигрывает уже 41 матч — это факт. По уровню игры и подбору футболистов команда просто обязана стать чемпионом. Киевляне контролируют ситуацию в каждом матче, но иногда что-то идет не так. Однако по игре они сильнейшие в лиге", — заявил Вацко.

После 9 туров "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице УПЛ. "Бело-синие" не могут победить уже в пяти матчах подряд.

