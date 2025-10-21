Видео
Главная Спорт Вацко удивил прогнозом на чемпионство в УПЛ

Вацко удивил прогнозом на чемпионство в УПЛ

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 16:43
обновлено: 16:54
Вацко объяснил, кто должен выиграть чемпионат Украины
Виктор Вацко во время эфира. Кадр из видео

Журналист и комментатор Виктор Вацко выразил уверенность, что киевское "Динамо" обязано стать чемпионом Украины в текущем сезоне. По его словам, игра команды и подбор состава позволяют рассчитывать только на первое место.

Эксперт в эфире YouTube-канал "Вацко Live" отметил, что подопечные Александра Шовковского демонстрируют стабильный уровень футбола и контролируют ход почти каждого матча. Даже в тех встречах, где команда теряла очки, игра оставалась под их управлением. 

Читайте также:

Киевляне продолжают серию без поражений в чемпионате Украины: 41 матч подряд, что стало рекордом для клуба за последние годы. Журналист уверен, что подобная стабильность является показателем зрелости и внутреннего баланса команды. 

Андрей Ярмоленко
Лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко. Фото: пресс-служба клуба

Почему "Динамо" должно взять золото

По мнению Вацко, качество игры, глубина состава и опыт лидеров дают "Динамо" серьезное преимущество перед конкурентами. Он подчеркнул, что киевляне проводят сезон, в котором объективно заслуживают стать чемпионами.

"Динамо" не проигрывает уже 41 матч — это факт. По уровню игры и подбору футболистов команда просто обязана стать чемпионом. Киевляне контролируют ситуацию в каждом матче, но иногда что-то идет не так. Однако по игре они сильнейшие в лиге", — заявил Вацко.

После 9 туров "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице УПЛ. "Бело-синие" не могут победить уже в пяти матчах подряд. 

Напомним, защитник "Динамо" Денис Попов едва не затеял драку с лидером луганской "Зари" прямо на поле. 

Ранее Олег Саленко поделился мнением о том, кто мог бы заменить в "Динамо" тренера Александра Шовковского. 

