Динамо продаст своего молодого таланта в клуб УПЛ

Динамо продаст своего молодого таланта в клуб УПЛ

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 19:00
обновлено: 19:15
Полесье хочет купить игрока Динамо Валентина Рубчинского
Валентин Рубчинский. Фото: "Динамо" Киев

Костяк житомирского "Полесья" составляют бывшие игроки киевского "Динамо". Зимой этих футболистов может стать больше.

Об этом сообщил Telegram-канал "Инсайды" от Пасечника".

Читайте также:
Валентин Рубчинский
Валентин Рубчинский. Фото: "Динамо" Киев

"Полесье" охотится на игрока "Динамо"

По информации источника, житомирское "Полесье" зимой планирует усилить центр поля новым опорным полузащитником.

Сейчас главным кандидатом является футболист "Динамо" Валентин Рубчинский. 23-летний игрок интересен главному тренеру Руслану Ротаню, который постоянно играл с ним в молодежной сборной U-21.

Рубчинский является воспитанником академии "Днепра", а летом 2024 года перешел из "Днепра-1" в "Динамо". Контракт игрока действует до июня 2028 года.

В нынешнем сезоне Рубчинский длительное время был травмирован, а после восстановления еще не попадал в состав "Динамо".

"Динамо" будет готово отпустить игрока лишь в аренду без права выкупа, так, как в будущем рассчитывает на него", — говорится в сообщении.

Напомним, кто бы мог заменить Александра Шовковского в киевском "Динамо".

В матче киевском "Динамо" произошла драка с соперником — что об этом известно.

Андрей Котевич
