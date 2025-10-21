Полесье хочет купить игрока Динамо Валентина Рубчинского

Динамо продаст своего молодого таланта в клуб УПЛ
Костяк житомирского "Полесья" составляют бывшие игроки киевского "Динамо". Зимой этих футболистов может стать больше.
Об этом сообщил Telegram-канал "Инсайды" от Пасечника".
"Полесье" охотится на игрока "Динамо"
По информации источника, житомирское "Полесье" зимой планирует усилить центр поля новым опорным полузащитником.
Сейчас главным кандидатом является футболист "Динамо" Валентин Рубчинский. 23-летний игрок интересен главному тренеру Руслану Ротаню, который постоянно играл с ним в молодежной сборной U-21.
Рубчинский является воспитанником академии "Днепра", а летом 2024 года перешел из "Днепра-1" в "Динамо". Контракт игрока действует до июня 2028 года.
В нынешнем сезоне Рубчинский длительное время был травмирован, а после восстановления еще не попадал в состав "Динамо".
"Динамо" будет готово отпустить игрока лишь в аренду без права выкупа, так, как в будущем рассчитывает на него", — говорится в сообщении.
