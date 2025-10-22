Відео
Україна
Голан повторив рекорд Роналду за голами в Лізі чемпіонів

Голан повторив рекорд Роналду за голами в Лізі чемпіонів

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 07:30
Оновлено: 08:01
Голан повторив рекорд Роналду, забивши у 12 матчах поспіль
Ерлінг Голан. Фото: Reuters

В рамках Ліги чемпіонів відбулися матчі третього туру основного раунду. "Манчестер Сіті" в гостях переміг "Вільярреал" з рахунком 2:0.

В цьому матчі забив м'яч Ерлінг Голан, повідомила сторінка АПЛ.

Эрлинг Холан
Ерлінг Голан та Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters

Повторення рекорду Роналду

Голан досяг історичної позначки, забивши у 12 матчах поспіль за клуб і збірну Норвегії, повторивши рекорд Кріштіану Роналду часів мадридського "Реалу".

За ці 12 матчів Голан відзначився 22 голами та трьома асистами.

Цього сезону Голан провів вісім матчів у Прем’єр-лізі, забивши 11 голів і віддавши один асист.

Контракт Ерлінга з "Манчестер Сіті" діє до літа 2034 року, а його трансферна вартість, за даними Transfermarkt, становить 180 млн євро.

Голан у Лізі чемпіонів цього сезону забив чотири голи у трьох матчах.

футбол Ліга чемпіонів Ерлінг Холанд Манчестер Сіті Вільярреал
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
