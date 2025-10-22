Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт ПСЖ без видаленого Забарного розгромив Баєр

ПСЖ без видаленого Забарного розгромив Баєр

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 00:48
Оновлено: 00:48
ПСЖ попри видалення Забарного забив сім голів Баєру
Дезіре Дуе. Фото: Reuters

В рамках третього туру Ліги чемпіонів "Баєр" приймав "ПСЖ". З перших хвилин вийшов на поле український центрбек парижан Ілля Забарний.

Парижанам вдалося перемогти з рахунком 7:2, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Байер - ПСЖ
Гравці "ПСЖ" після голу. Фото: Reuters

Партнери виправили помилки Забарного

"ПСЖ" відкрив рахунок на сьомій хвилині, коли Пачо головою замкнув подачу з правого флангу.

На 24-й хвилині арбітр призначив пенальті в ворота "ПСЖ" за гру рукою Забарного, хоча момент вийшов дуже спірним. Суддя дав Іллі жовту картку. Потім Грімальдо з 11 метрів не забив.

Через п'ять хвилин після пенальті арбітр видалив гравця "Баєра" Андріха за відмашку.

Французи довго в більшості не були і на 37-й хвилині Забарний втратив рівновагу, завалився на суперника й заробив другий пенальті та пряму червону картку. Гарсія реалізував удар — 1:1.

До перерви "ПСЖ" забив ще тричі: Дуе оформив дубль, і забив Кварацхелія.

У другому таймі гра 10 на 10 продовжилася перестрілкою. Мендеш зробив рахунок 5:1, а потім забили Дембеле і Вітінья. У відповідь у "Баєра" відзначився Гарсія.

"Баєр" — "ПСЖ" — 2:7

Голи: Гарсія, 38 (пен), 54 — Пачо, 7, Дуе, 41, 45+3, Кварацхелія, 44, Мендеш, 50, Дембеле, 66, Вітінья

Вилучення: Андріх, 31 — Забарний, 37

Нереалізований пенальті: Грімальдо, 25

Нагадаємо, раніше коментатор Віктор Вацко висловився про фаворитів на сезон УПЛ.

Центрбек "Динамо" Денис Попов розбив лідера луганської "Зорі", але голу не завадив.

Один з талановитих гравців київського "Динамо" може стати гравцем житомирського "Полісся".

футбол Ліга чемпіонів ПСЖ Ілля Забарний Байєр
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації