ПСЖ попри видалення Забарного забив сім голів Баєру

В рамках третього туру Ліги чемпіонів "Баєр" приймав "ПСЖ". З перших хвилин вийшов на поле український центрбек парижан Ілля Забарний.

Парижанам вдалося перемогти з рахунком 7:2, повідомив портал Новини.LIVE.

Партнери виправили помилки Забарного

"ПСЖ" відкрив рахунок на сьомій хвилині, коли Пачо головою замкнув подачу з правого флангу.

На 24-й хвилині арбітр призначив пенальті в ворота "ПСЖ" за гру рукою Забарного, хоча момент вийшов дуже спірним. Суддя дав Іллі жовту картку. Потім Грімальдо з 11 метрів не забив.

Через п'ять хвилин після пенальті арбітр видалив гравця "Баєра" Андріха за відмашку.

Французи довго в більшості не були і на 37-й хвилині Забарний втратив рівновагу, завалився на суперника й заробив другий пенальті та пряму червону картку. Гарсія реалізував удар — 1:1.

До перерви "ПСЖ" забив ще тричі: Дуе оформив дубль, і забив Кварацхелія.

У другому таймі гра 10 на 10 продовжилася перестрілкою. Мендеш зробив рахунок 5:1, а потім забили Дембеле і Вітінья. У відповідь у "Баєра" відзначився Гарсія.

"Баєр" — "ПСЖ" — 2:7

Голи: Гарсія, 38 (пен), 54 — Пачо, 7, Дуе, 41, 45+3, Кварацхелія, 44, Мендеш, 50, Дембеле, 66, Вітінья

Вилучення: Андріх, 31 — Забарний, 37

Нереалізований пенальті: Грімальдо, 25

