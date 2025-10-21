Забарний провалив матч Ліги чемпіонів — два пенальті та вилучення

Ілля Забарний в матчі проти "Баєра". Фото: Reuters

В рамках четвертого туру Ліги чемпіонів "Баєр" приймає на своєму полі "ПСЖ". У складі французів на поле вийшов український центральний захисник Ілля Забарний.

Для українця цей матч став найгіршим в кар'єрі, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Реалізований пенальті після червоної картки Забарного. Фото: Reuters

Провал Іллі Забарного

"ПСЖ" забив швидкий гол на 7-й хвилині після удару головою Пачо.

Проблеми парижан почалися на 24-й хвилині, коли арбітр призначив пенальті за грою рукою від Забарного. Насправді гравець атаки завалив українця й той падав майже на м’яч і уникнути контакту не міг. Зазвичай за подібні моменти не дають пенальті, але арбітр прийняв дивне рішення та дав українцю жовту картку.

З 11 метрі Грімальдо промахнувяся та тимчасово врятував Іллю від гніву уболівальників.

На 33-й хвилині арбітр за відмашку видалив гравця "Баєра" Андріха, що теж викликало питання.

На 37-й хвилині Забарний втратив рівновагу та заробив другий пенальті та пряму червону картку. З 11 метрів не промахнувся Гарсія.

В грі 10 на 10 "ПСЖ" тричі забило до перерви — двічі відзначився Дуе та ще раз Кварцхелія.

Нагадаємо, популярний коментатор Віктор Вацко зробив цікавий прогноз на чемпіонство в Україні.

Центрбек київського "Динамо" Денис Попов побився з лідером луганської "Зорі".

Один з молодих талановитих гравців "Динамо" може перейти в житомирське "Полісся".