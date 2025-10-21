Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Забарного видалили з поля в матчі за ПСЖ, але це не найгірше

Забарного видалили з поля в матчі за ПСЖ, але це не найгірше

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 23:09
Оновлено: 23:33
Забарний провалив матч Ліги чемпіонів — два пенальті та вилучення
Ілля Забарний в матчі проти "Баєра". Фото: Reuters

В рамках четвертого туру Ліги чемпіонів "Баєр" приймає на своєму полі "ПСЖ". У складі французів на поле вийшов український центральний захисник Ілля Забарний.

Для українця цей матч став найгіршим в кар'єрі, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Илья Забарный
Реалізований пенальті після червоної картки Забарного. Фото: Reuters

Провал Іллі Забарного

"ПСЖ" забив швидкий гол на 7-й хвилині після удару головою Пачо.

Проблеми парижан почалися на 24-й хвилині, коли арбітр призначив пенальті за грою рукою від Забарного. Насправді гравець атаки завалив українця й той падав майже на м’яч і уникнути контакту не міг. Зазвичай за подібні моменти не дають пенальті, але арбітр прийняв дивне рішення та дав українцю жовту картку.

З 11 метрі Грімальдо промахнувяся та тимчасово врятував Іллю від гніву уболівальників.

На 33-й хвилині арбітр за відмашку видалив гравця "Баєра" Андріха, що теж викликало питання.

На 37-й хвилині Забарний втратив рівновагу та заробив другий пенальті та пряму червону картку. З 11 метрів не промахнувся Гарсія.

В грі 10 на 10 "ПСЖ" тричі забило до перерви — двічі відзначився Дуе та ще раз Кварцхелія.

Нагадаємо, популярний коментатор Віктор Вацко зробив цікавий прогноз на чемпіонство в Україні.

Центрбек  київського "Динамо" Денис Попов побився з лідером луганської "Зорі".

Один з молодих талановитих гравців "Динамо" може перейти в житомирське "Полісся".

футбол Ліга чемпіонів ПСЖ Ілля Забарний українські легіонери (футбол) Байєр
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації