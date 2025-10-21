Забарный провалил матч Лиги чемпионов - два пенальти и удаление

Илья Забарный в матче против "Байера". Фото: Reuters

В рамках четвертого тура Лиги чемпионов "Байер" принимает на своем поле "ПСЖ". В составе французов на поле вышел украинский центральный защитник Илья Забарный.

Для украинца этот матч стал худшим в карьере, сообщил портал Новини.LIVE.

Реализованный пенальти после красной карточки Забарного. Фото: Reuters

Провал Ильи Забарного

"ПСЖ" забил быстрый гол на 7-й минуте после удара головой Пачо.

Проблемы парижан начались на 24-й минуте, когда арбитр назначил пенальти за игру рукой от Забарного. На самом деле игрок атаки завалил украинца и тот падал почти на мяч и избежать контакта не мог. Обычно за подобные моменты не дают пенальти, но арбитр принял странное решение и дал украинцу желтую карточку.

С 11 метров Гримальдо промахнулся и временно спас Илью от гнева болельщиков.

На 33-й минуте арбитр за отмашку удалил игрока "Байера" Андриха, что тоже вызвало вопросы.

На 37-й минуте Забарный потерял равновесие и заработал второй пенальти и прямую красную карточку. С 11 метров не промахнулся Гарсия.

В игре 10 на 10 "ПСЖ" трижды забил до перерыва — дважды отличился Дуэ и еще раз Кварцхелия.

