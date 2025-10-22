ПСЖ, несмотря на удаление Забарного, забил семь голов Байеру

Дезире Дуэ. Фото: Reuters

В рамках третьего тура Лиги чемпионов "Байер" принимал "ПСЖ". С первых минут вышел на поле украинский центрбек парижан Илья Забарный.

Парижанам удалось победить со счетом 7:2, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Игроки "ПСЖ" после гола. Фото: Reuters

Партнеры исправили ошибки Забарного

"ПСЖ" открыл счет на седьмой минуте, когда Пачо головой замкнул подачу с правого фланга.

На 24-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота "ПСЖ" за игру рукой Забарного, хотя момент получился очень спорным. Судья дал Илье желтую карточку. Затем Гримальдо с 11 метров не забил.

Через пять минут после пенальти арбитр удалил игрока "Байера" Андриха за отмашку.

Французы долго в большинстве не были и на 37-й минуте Забарный потерял равновесие, завалился на соперника и заработал второй пенальти и прямую красную карточку. Гарсия реализовал удар — 1:1.

До перерыва "ПСЖ" забил еще трижды: Дуэ оформил дубль, и забил Кварацхелия.

Во втором тайме игра 10 на 10 продолжилась перестрелкой. Мендеш сделал счет 5:1, а затем забили Дембеле и Витинья. В ответ у "Байера" отличился Гарсия.

"Байер" — "ПСЖ" — 2:7

Голы: Гарсия, 38 (пен), 54 - Пачо, 7, Дуэ, 41, 45+3, Кварацхелия, 44, Мендеш, 50, Дембеле, 66, Витинья

Удаления: Андрих, 31 — Забарный, 37

Нереализованный пенальти: Гримальдо, 25

Напомним, ранее комментатор Виктор Вацко высказался о фаворитах на сезон УПЛ.

Центрбек "Динамо" Денис Попов разбил лидера луганской "Зари", но голу не помешал.

Один из талантливых игроков киевского "Динамо" может стать игроком житомирского "Полесья".