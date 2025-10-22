Видео
Дата публикации 22 октября 2025 00:48
обновлено: 00:48
ПСЖ, несмотря на удаление Забарного, забил семь голов Байеру
Дезире Дуэ. Фото: Reuters

В рамках третьего тура Лиги чемпионов "Байер" принимал "ПСЖ". С первых минут вышел на поле украинский центрбек парижан Илья Забарный.

Парижанам удалось победить со счетом 7:2, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Байер - ПСЖ
Игроки "ПСЖ" после гола. Фото: Reuters

Партнеры исправили ошибки Забарного

"ПСЖ" открыл счет на седьмой минуте, когда Пачо головой замкнул подачу с правого фланга.

На 24-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота "ПСЖ" за игру рукой Забарного, хотя момент получился очень спорным. Судья дал Илье желтую карточку. Затем Гримальдо с 11 метров не забил.

Через пять минут после пенальти арбитр удалил игрока "Байера" Андриха за отмашку.

Французы долго в большинстве не были и на 37-й минуте Забарный потерял равновесие, завалился на соперника и заработал второй пенальти и прямую красную карточку. Гарсия реализовал удар — 1:1.

До перерыва "ПСЖ" забил еще трижды: Дуэ оформил дубль, и забил Кварацхелия.

Во втором тайме игра 10 на 10 продолжилась перестрелкой. Мендеш сделал счет 5:1, а затем забили Дембеле и Витинья. В ответ у "Байера" отличился Гарсия.

"Байер" — "ПСЖ" — 2:7

Голы: Гарсия, 38 (пен), 54 - Пачо, 7, Дуэ, 41, 45+3, Кварацхелия, 44, Мендеш, 50, Дембеле, 66, Витинья

Удаления: Андрих, 31 — Забарный, 37

Нереализованный пенальти: Гримальдо, 25

Напомним, ранее комментатор Виктор Вацко высказался о фаворитах на сезон УПЛ.

Центрбек "Динамо" Денис Попов разбил лидера луганской "Зари", но голу не помешал.

Один из талантливых игроков киевского "Динамо" может стать игроком житомирского "Полесья".

футбол Лига чемпионов ПСЖ Илья Забарный Байер
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
