Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Холан повторил рекорд Роналду по голам в Лиге чемпионов

Холан повторил рекорд Роналду по голам в Лиге чемпионов

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 07:30
обновлено: 04:17
Холан повторил рекорд Роналду, забив в 12 матчах подряд
Эрлинг Холан. Фото: Reuters

В рамках Лиги чемпионов состоялись матчи третьего тура основного раунда. "Манчестер Сити" в гостях победил "Вильярреал" со счетом 2:0.

В этом матче забил мяч Эрлинг Холан, сообщила страница АПЛ.

Реклама
Читайте также:
Эрлинг Холан
Эрлинг Голан и Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters

Повторение рекорда Роналду

Холан достиг исторической отметки, забив в 12 матчах подряд за клуб и сборную Норвегии, повторив рекорд Криштиану Роналду времен мадридского "Реала".

За эти 12 матчей Холан отметился 22 голами и тремя ассистами.

В текущем сезоне Холан провел восемь матчей в Премьер-лиге, забив 11 голов и отдав один ассист.

Контракт Эрлинга с "Манчестер Сити" действует до лета 2034 года, а его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 180 млн евро.

Холан в Лиге чемпионов этого сезона забил четыре гола в трех матчах.

Напомним, ранее Виктор Вацко сделал прогноз на сезон УПЛ.

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов избил лидера атаки луганской "Зари", но голу он не помешал.

Талантливый игрок "Динамо" может перейти к Руслану Ротаню в житомирское "Полесье".

футбол Лига чемпионов Эрлинг Холанд Манчестер Сити Вильярреал
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации