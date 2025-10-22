Холан повторил рекорд Роналду, забив в 12 матчах подряд

Эрлинг Холан. Фото: Reuters

В рамках Лиги чемпионов состоялись матчи третьего тура основного раунда. "Манчестер Сити" в гостях победил "Вильярреал" со счетом 2:0.

В этом матче забил мяч Эрлинг Холан, сообщила страница АПЛ.

Повторение рекорда Роналду

Холан достиг исторической отметки, забив в 12 матчах подряд за клуб и сборную Норвегии, повторив рекорд Криштиану Роналду времен мадридского "Реала".

За эти 12 матчей Холан отметился 22 голами и тремя ассистами.

В текущем сезоне Холан провел восемь матчей в Премьер-лиге, забив 11 голов и отдав один ассист.

Контракт Эрлинга с "Манчестер Сити" действует до лета 2034 года, а его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 180 млн евро.

Холан в Лиге чемпионов этого сезона забил четыре гола в трех матчах.

