Зинченко может покинуть Ноттингем Форест зимой из-за тренера

Украинский защитник Александр Зинченко, арендованный "Ноттингем Форест" у лондонского "Арсенала", может покинуть клуб уже в ближайшее трансферное окно. После назначения новым главным тренером команды Шона Дайча его положение в составе стало неопределенным.

Тренер намерен перестроить игру в пользу более физически мощной обороны, сообщает Arsenal Insider.

Ставка в "Ноттингем Форест" будет сделана на габаритных и выносливых защитников. Такой стиль оставляет Зинченко меньше шансов получить регулярную игровую практику в АПЛ.

Что ждет Зинченко дальше

Отмечается, что клуб пока не обсуждал с "Арсеналом" досрочное завершение аренды, однако руководство лондонцев внимательно следит за ситуацией. Не исключено, что уже в январе украинец вернется в родную команду, чтобы побороться за место в составе Микеля Артеты.

В текущем сезоне Зинченко провел за "Ноттингем Форест" пять матчей, появляясь преимущественно на замену, и не отметился результативными действиями. Его контракт с "Арсеналом" действует до лета 2026 года, а решение о будущем игрока примут после зимнего трансферного окна.

