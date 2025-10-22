Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Зинченко снова сменит клуб — где он будет играть

Зинченко снова сменит клуб — где он будет играть

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 10:23
обновлено: 10:23
Зинченко может покинуть Ноттингем Форест зимой из-за тренера
Александр Зинченко перед матчем. Фото: instagram.com/officialnffc/

Украинский защитник Александр Зинченко, арендованный "Ноттингем Форест" у лондонского "Арсенала", может покинуть клуб уже в ближайшее трансферное окно. После назначения новым главным тренером команды Шона Дайча его положение в составе стало неопределенным.

Тренер намерен перестроить игру в пользу более физически мощной обороны, сообщает Arsenal Insider.

Реклама
Читайте также:

Ставка в "Ноттингем Форест" будет сделана на габаритных и выносливых защитников. Такой стиль оставляет Зинченко меньше шансов получить регулярную игровую практику в АПЛ. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко в футболке "Ноттингем Форест". Фото: Reuters/Chris Radburn

Что ждет Зинченко дальше

Отмечается, что клуб пока не обсуждал с "Арсеналом" досрочное завершение аренды, однако руководство лондонцев внимательно следит за ситуацией. Не исключено, что уже в январе украинец вернется в родную команду, чтобы побороться за место в составе Микеля Артеты.

В текущем сезоне Зинченко провел за "Ноттингем Форест" пять матчей, появляясь преимущественно на замену, и не отметился результативными действиями. Его контракт с "Арсеналом" действует до лета 2026 года, а решение о будущем игрока примут после зимнего трансферного окна.

Напомним, форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн повторил один из рекордов Криштиану Роналду. 

Житомирское "Полесье" собирается подписать одного из игроков сборной Украины и киевского "Динамо". 

Поединок Лиги Конференций с участием "Самсунспора" и "Динамо" можно будет посмотреть и в Украине. 

спорт футбол Александр Зинченко Футбол трансферы Ноттингем Форест
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации