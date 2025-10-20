Видео
У Зинченко появится известный тренер в Ноттингеме

У Зинченко появится известный тренер в Ноттингеме

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 16:01
обновлено: 15:58
Шон Дайч возглавит Ноттингем Форест, где играет Зинченко
Александр Зинченко после матча. Фото: Reuters/Marcelo Del Pozo

"Ноттингем Форест" продолжает поиски нового главного тренера после увольнения Ангелоса Постекоглу. Австралийский специалист был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов в стартовых турах чемпионата Англии.

Одним из кандидатов на замену назывался Роберто Манчини, однако руководство клуба не смогло прийти к согласию относительно условий сотрудничества с бывшим наставником сборной Италии. После этого выбор сместился в сторону английского специалиста Шона Дайча, сообщает The Athletic.

Читайте также:

Переговоры между сторонами уже состоялись и прошли в позитивной атмосфере. Руководство "Ноттингема" считает, что опыт Дайча в Премьер-лиге и умение стабилизировать команды делают его оптимальным кандидатом. 

Шон Дайч
Шон Дайч во время интервью. Кадр из видео

Чем известен Шон Дайч

Бывший наставник "Уотфорда" и "Бернли" близок к подписанию контракта с клубом до 2027 года. Ранее 54-летний тренер также работал с "Эвертоном", за который выступает украинец Виталий Миколенко, и покинул команду в январе 2025 года. После этого специалист оставался без работы.

На данный момент "Ноттингем Форест" занимает место в зоне вылета, набрав всего пять очков после восьми туров АПЛ. За команду на правах аренды выступает полузащитник сборной Украины Александр Зинченко.

Напомним, украинские болельщики смогут в прямом эфире увидеть матч Лиги Конференций с участием "Динамо" и "Самсунспора". 

Известный в прошлом футболист назвал специалиста, который мог бы навести порядок в киевском "Динамо". 

спорт футбол Александр Зинченко тренер Ноттингем Форест АПЛ
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
