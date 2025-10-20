Шон Дайч очолить Ноттінгем Форест, де грає Зінченко

Олександр Зінченко після матчу. Фото: Reuters/Marcelo Del Pozo

"Ноттінгем Форест" продовжує пошуки нового головного тренера після звільнення Ангелоса Постекоглу. Австралійський фахівець був відправлений у відставку через незадовільні результати в стартових турах чемпіонату Англії.

Одним із кандидатів на заміну називався Роберто Манчіні, однак керівництво клубу не змогло дійти згоди щодо умов співпраці з колишнім наставником збірної Італії. Після цього вибір змістився в бік англійського фахівця Шона Дайча, повідомляє The Athletic.

Переговори між сторонами вже відбулися і пройшли в позитивній атмосфері. Керівництво "Ноттінгема" вважає, що досвід Дайча в Прем'єр-лізі та вміння стабілізувати команди роблять його оптимальним кандидатом.

Шон Дайч під час інтерв'ю. Кадр із відео

Чим відомий Шон Дайч

Колишній наставник "Вотфорда" та "Бернлі" близький до підписання контракту з клубом до 2027 року. Раніше 54-річний тренер також працював з "Евертоном", за який виступає українець Віталій Миколенко, і залишив команду в січні 2025 року. Після цього фахівець залишався без роботи.

Наразі "Ноттінгем Форест" посідає місце в зоні вильоту, набравши лише п'ять очок після восьми турів АПЛ. За команду на правах оренди виступає півзахисник збірної України Олександр Зінченко.

