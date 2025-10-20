Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт У Зінченка з'явиться відомий тренер у Ноттінгемі

У Зінченка з'явиться відомий тренер у Ноттінгемі

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 16:01
Оновлено: 15:58
Шон Дайч очолить Ноттінгем Форест, де грає Зінченко
Олександр Зінченко після матчу. Фото: Reuters/Marcelo Del Pozo

"Ноттінгем Форест" продовжує пошуки нового головного тренера після звільнення Ангелоса Постекоглу. Австралійський фахівець був відправлений у відставку через незадовільні результати в стартових турах чемпіонату Англії.

Одним із кандидатів на заміну називався Роберто Манчіні, однак керівництво клубу не змогло дійти згоди щодо умов співпраці з колишнім наставником збірної Італії. Після цього вибір змістився в бік англійського фахівця Шона Дайча, повідомляє The Athletic.

Реклама
Читайте також:

Переговори між сторонами вже відбулися і пройшли в позитивній атмосфері. Керівництво "Ноттінгема" вважає, що досвід Дайча в Прем'єр-лізі та вміння стабілізувати команди роблять його оптимальним кандидатом.

Шон Дайч
Шон Дайч під час інтерв'ю. Кадр із відео

Чим відомий Шон Дайч

Колишній наставник "Вотфорда" та "Бернлі" близький до підписання контракту з клубом до 2027 року. Раніше 54-річний тренер також працював з "Евертоном", за який виступає українець Віталій Миколенко, і залишив команду в січні 2025 року. Після цього фахівець залишався без роботи.

Наразі "Ноттінгем Форест" посідає місце в зоні вильоту, набравши лише п'ять очок після восьми турів АПЛ. За команду на правах оренди виступає півзахисник збірної України Олександр Зінченко.

Нагадаємо, українські вболівальники зможуть у прямому ефірі побачити матч Ліги Конференцій за участю "Динамо" та "Самсунспора".

Відомий у минулому футболіст назвав фахівця, який міг би навести лад у київському "Динамо".

спорт футбол Олександр Зінченко тренер Ноттінгем Форест АПЛ
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації