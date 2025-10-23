Відео
Україна
Циганик пояснив, чому Динамо не звільняє Шовковського

Циганик пояснив, чому Динамо не звільняє Шовковського

Дата публікації: 23 жовтня 2025 14:05
Оновлено: 14:00
Чому Динамо не звільняє Шовковського — відома причина
Олександр Шовковський під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" в сезоні 2025/26 знову опинилося в центрі уваги через нестабільні результати. Команда Олександра Шовковського не вигравала в УПЛ з кінця серпня і після п'яти поспіль нічиїх посідає лише третє місце з 17 очками.

Журналіст Ігор Циганик проаналізував ситуацію та зауважив, що на даному етапі "Динамо" втрачає ігрове обличчя та динаміку розвитку. На його думку, команда не демонструє прогресу, а повторювані помилки та посередні результати стали нормою, повідомляє YouTube-канал Циганик Live.

Журналіст наголосив, що питання не тільки в тактиці або складі, а в тому, що сама система клубу не змінюється. Він нагадав: для команди, яка нещодавно повертала чемпіонський титул, подібна відсутність зростання — тривожний сигнал.

Александр Шовковский
Олександр Шовковський керує тренуванням. Фото: пресслужба "Динамо"

Що ховається за серією нічиїх "Динамо"

За оцінкою експерта, "Динамо" ризикує втратити мотивацію та ідентичність, якщо не змінить підхід до розвитку. Циганик вважає, що без перегляду методики та відповідальності в штабі клубу буде складно конкурувати з "Шахтарем" та "Кривбасом", які зараз лідирують у чемпіонаті.

"На цей момент і з цим тренерським штабом я не бачу перспектив розвитку у "Динамо". Це моє переконання. Аналізувати, знімуть Шовковського чи ні — не моє завдання. Але якщо одне й те саме триває, і всіх це влаштовує, значить, усіх усе влаштовує", — зазначив Ігор Циганик.

Нагадаємо, у Віталія Миколенка з'явилися варіанти для трансферу з "Евертона".

Новий тренерський штаб "Ноттінгем Форест" може відмовитися від послуг Олександра Зінченка.

спорт футбол Динамо тренер Олександр Шовковський Ігор Циганик
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
