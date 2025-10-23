Миколенко може безкоштовно залишити Евертон заради топклубу

Віталій Миколенко грає в обороні. Фото: Reuters/Peter Powell

Захисник англійського "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко не веде переговори з клубом щодо продовження контракту. Уже влітку "іриски" можуть втратити гравця.

Існує ймовірність, що Миколенко піде з "Евертона" на правах вільного агента, повідомляє Daily Star.

Керівництво "Евертона" так і не переконало 26-річного Віталія Миколенка продовжити контракт із клубом навіть попри те, що український захисник є одним із лідерів команди. Наприкінці сезону у футболіста закінчиться контракт з "ірисками", і він зможе приєднатися до іншої команди на правах вільного агента.

Миколенко бореться за м'яч із Голанном. Фото: Reuters/Phil Noble

Хто цікавиться Миколенком

Одразу кілька відомих англійських клубів спостерігають за розвитком ситуацій. Футболіст із досвідом виступів в англійській Прем'єр-лізі, якого можна підписати безоплатно, є пріоритетною метою на трансферному ринку для багатьох клубів.

Журналісти поки що не називають потенційних роботодавців українського гравця, але раніше було відомо, що в Італії в послугах Миколенка зацікавлений "Ювентус", в Іспанії його хоче підписати "Севілья", а в Англії є інтерес з боку "Манчестер Юнайтед".

У сезоні 2025/2026 Миколенко зіграв за "Евертон" 7 матчів, у яких не відзначився результативними діями.

