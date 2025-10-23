Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Миколенко може безкоштовно піти з Евертона у відомий клуб

Миколенко може безкоштовно піти з Евертона у відомий клуб

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 10:42
Оновлено: 10:41
Миколенко може безкоштовно залишити Евертон заради топклубу
Віталій Миколенко грає в обороні. Фото: Reuters/Peter Powell

Захисник англійського "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко не веде переговори з клубом щодо продовження контракту. Уже влітку "іриски" можуть втратити гравця.

Існує ймовірність, що Миколенко піде з "Евертона" на правах вільного агента, повідомляє Daily Star.

Реклама
Читайте також:

Керівництво "Евертона" так і не переконало 26-річного Віталія Миколенка продовжити контракт із клубом навіть попри те, що український захисник є одним із лідерів команди. Наприкінці сезону у футболіста закінчиться контракт з "ірисками", і він зможе приєднатися до іншої команди на правах вільного агента.

Виталий Миколенко
Миколенко бореться за м'яч із Голанном. Фото: Reuters/Phil Noble

Хто цікавиться Миколенком

Одразу кілька відомих англійських клубів спостерігають за розвитком ситуацій. Футболіст із досвідом виступів в англійській Прем'єр-лізі, якого можна підписати безоплатно, є пріоритетною метою на трансферному ринку для багатьох клубів.

Журналісти поки що не називають потенційних роботодавців українського гравця, але раніше було відомо, що в Італії в послугах Миколенка зацікавлений "Ювентус", в Іспанії його хоче підписати "Севілья", а в Англії є інтерес з боку "Манчестер Юнайтед".

У сезоні 2025/2026 Миколенко зіграв за "Евертон" 7 матчів, у яких не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, захисник англійського "Ноттінгем Форест" Олександр Зінченко взимку може змінити команду.

Капітан збірної Англії Гаррі Кейн встановив унікальний рекорд, повторивши досягнення Роналду та Мессі.

Дружина Олександра Шовковського підтримала футболіста, проти якого ополчилися вболівальники "Динамо".

спорт футбол Евертон Футбол трансфери Віталій Миколенко
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації