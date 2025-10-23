Видео
Україна
Видео

Миколенко может бесплатно уйти из Эвертона в известный клуб

Миколенко может бесплатно уйти из Эвертона в известный клуб

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 10:42
обновлено: 10:41
Миколенко может бесплатно покинуть Эвертон ради топ-клуба
Виталий Миколенко играет в обороне. Фото: Reuters/Peter Powell

Защитник английского "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко не ведет переговоры с клубом по поводу продления контракта. Уже летом "ириски" могут потерять игрока. 

Существует вероятность, что Миколенко уйдет из "Эвертона" на правах свободного агента, сообщает Daily Star

Читайте также:

Руководство "Эвертона" так и не убедило 26-летнего Виталия Миколенко продлить контракт с клубом даже несмотря на то, что украинский защитник является одним из лидеров команды. В конце сезона у футболиста закончится контракт с "ирисками", и он сможет присоединиться к другой команде на правах свободного агента. 

Виталий Миколенко
Миколенко борется за мяч с Холанном. Фото: Reuters/Phil Noble

Кто интересуется Миколенко 

Сразу несколько известных английских клубов наблюдают за развитие ситуаций. Футболист с опытом выступлений в английской Премьер-лиге, которого можно подписать бесплатно, является приоритетной целью на трансферном рынке для многих клубов. 

Журналисты пока не называют потенциальных работодателей украинского игрока, но ранее было известно, что в Италии в услугах Миколенко заинтересован "Ювентус", в Испании его хочет подписать "Севилья", а в Англии существует интерес со стороны "Манчестер Юнайтед". 

В сезоне 2025/2026 Миколенко сыграл за "Эвертон" 7 матчей, в которых не отметился результативными действиями. 

Напомним, защитник английского "Ноттингем Форест" Александр Зинченко зимой может сменить команду

Капитан сборной Англии Харри Кейн установил уникальный рекорд, повторив достижение Роналду и Месси. 

Жена Александра Шовковского поддержала футболиста, против которого ополчились болельщики "Динамо". 

спорт футбол Эвертон Футбол трансферы Виталий Миколенко
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
