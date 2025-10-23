Видео
Видео

Главная Спорт Кейну удалось обойти достижения Роналду и Месси

Кейну удалось обойти достижения Роналду и Месси

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 08:13
обновлено: 08:13
Гарри Кейн побил рекорд Месси и Роналду после гола в ЛЧ
Гарри Кейн. Фото: Reuters

В рамках третьего тура основного раунда Лиги чемпионов "Бавария" разгромила бельгийский "Брюгге" (4:0). Голом в матче отметился форвард мюнхенцев Гарри Кейн.

Гол помог Кейну обойти Криштиану Роналду и Лионеля Месси, сообщил портал BBC Sport.

Харри Кейн
Гарри Кейн. Фото: Reuters

Кейн обошел звезд футбола

Английский форвард "Баварии" опередил Лионеля Месси и Криштиану Роналду по количеству матчей, за которые забил 20 голов в сезоне.

Кейн на 20 голов в сезоне использовал лишь 12 матчей. В чемпионате Германии Гарри забил 12 голов за семь матчей.

Месси быстрее всех забивал 20 голов за 17 матчей, а Роналду за 13 игр.

Интересно, что с учетом матчей за сборную Англии, то у Гарри в этом сезоне 23 гола.

Кейн возглавил гонку бомбардиров Лиги чемпионов вместе с Килианом Мбаппе - по пять голов.

Контракт 32-летнего Кейна с "Баварией" действует до 30 июня 2027 года. "Трансфермаркт" оценивает игрока в 75 млн евро.

Напомним, Роберт Левандовский сменит клуб ради Англии.

Украинец Александр Зинченко может сменить команду из-за нового тренера.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
