Гарри Кейн побил рекорд Месси и Роналду после гола в ЛЧ

В рамках третьего тура основного раунда Лиги чемпионов "Бавария" разгромила бельгийский "Брюгге" (4:0). Голом в матче отметился форвард мюнхенцев Гарри Кейн.

Гол помог Кейну обойти Криштиану Роналду и Лионеля Месси, сообщил портал BBC Sport.

Кейн обошел звезд футбола

Английский форвард "Баварии" опередил Лионеля Месси и Криштиану Роналду по количеству матчей, за которые забил 20 голов в сезоне.

Кейн на 20 голов в сезоне использовал лишь 12 матчей. В чемпионате Германии Гарри забил 12 голов за семь матчей.

Месси быстрее всех забивал 20 голов за 17 матчей, а Роналду за 13 игр.

Интересно, что с учетом матчей за сборную Англии, то у Гарри в этом сезоне 23 гола.

Кейн возглавил гонку бомбардиров Лиги чемпионов вместе с Килианом Мбаппе - по пять голов.

Контракт 32-летнего Кейна с "Баварией" действует до 30 июня 2027 года. "Трансфермаркт" оценивает игрока в 75 млн евро.

