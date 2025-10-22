Видео
Звезда Барселоны договорился о трансфере в Манчестер Юнайтед

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 14:01
обновлено: 13:58
Левандовский летом уйдет из Барселоны в Манчестер Юнайтед
Роберт Левандовский забивает гол. Фото: Reuters/Albert Gea

"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность подписания форварда "Барселоны" и сборной Польши Роберта Левандовского. "Красным дьяволам" не придется платить за этот переход. 

Руководство английского клуба считает, что опытный нападающий может усилить линию атаки и помочь в перестройке состава, сообщает Daily Star.

Главный тренер команды Рубен Аморим дал согласие на возможный трансфер и видит в 37-летнем поляке фигуру, способную стать примером для молодых игроков. При этом "Манчестер Юнайтед" получил положительные сигналы со стороны окружения футболиста о готовности рассмотреть переход. 

Важный трансфер для "МЮ"

Контракт Левандовского с "Барселоной" истекает летом 2026 года, однако клуб не исключает расставания с ним уже через год, если игрок решит завершить карьеру в другом чемпионате. Каталонцы не станут препятствовать переходу, если футболист пожелает уйти в статусе свободного агента. 

Роберт Левандовский
Роберт Левандовский борется за мяч. Фото: Reuters/Marcelo Del Pozo

Сделка рассматривается как реальная возможность для обеих сторон. Сам Левандовский, по данным журналистов, уже дал предварительное согласие на переговоры, и переговорный процесс может начаться весной 2026 года.

На данный момент Роберт Левандовский провел 11 матчей за "Барселону" в сезоне 2025/26, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Польский форвард остается одним из лучших бомбардиров команды по количеству ударов в створ и ожидаемым голам (xG). 

Напомним, вице-капитан сборной Украины Александр Зинченко может досрочно уйти из "Ноттингем Форест". 

В киевском "Динамо" появился новый специалист, который должен вывести на новый уровень подготовку молодых игроков. 

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
