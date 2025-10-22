Левандовський влітку піде з Барселони в Манчестер Юнайтед

Роберт Левандовський забиває гол. Фото: Reuters/Albert Gea

"Манчестер Юнайтед" розглядає можливість підписання форварда "Барселони" та збірної Польщі Роберта Левандовського. "Червоним дияволам" не доведеться платити за цей перехід.

Керівництво англійського клубу вважає, що досвідчений нападник може посилити лінію атаки та допомогти в перебудові складу, повідомляє Daily Star.

Головний тренер команди Рубен Аморім дав згоду на можливий трансфер і бачить у 37-річному поляку фігуру, здатну стати прикладом для молодих гравців. При цьому "Манчестер Юнайтед" отримав позитивні сигнали з боку оточення футболіста про готовність розглянути перехід.

Важливий трансфер для "МЮ"

Контракт Левандовського з "Барселоною" спливає влітку 2026 року, проте клуб не виключає розставання з ним уже через рік, якщо гравець вирішить завершити кар'єру в іншому чемпіонаті. Каталонці не стануть перешкоджати переходу, якщо футболіст побажає піти в статусі вільного агента.

Роберт Левандовський бореться за м'яч. Фото: Reuters/Marcelo Del Pozo

Угода розглядається як реальна можливість для обох сторін. Сам Левандовський, за даними журналістів, уже дав попередню згоду на переговори, і переговорний процес може початися навесні 2026 року.

Наразі Роберт Левандовський провів 11 матчів за "Барселону" в сезоні 2025/26, забив 4 голи та зробив 2 результативні передачі. Польський форвард залишається одним із найкращих бомбардирів команди за кількістю ударів у площину воріт та очікуваним голам (xG).

