Головна Спорт У Динамо з'явився новий тренер — що про нього відомо

У Динамо з'явився новий тренер — що про нього відомо

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 09:41
Оновлено: 09:40
Призначення Юрія Мороза в Динамо — що відомо про фахівця
Юрій Мороз відповідає на запитання журналістів. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" оголосило про призначення Юрія Мороза головним методистом академії столичного клубу. Фахівець узяв на себе відповідальність за роботу з усіма віковими категоріями динамівської школи.

Також Мороз відповідатиме за розвиток структури підготовки молодих футболістів, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".

Читайте також:

Раніше 55-річний тренер очолював молодіжні команди "Динамо" та збірні України U-16 і U-17, покинувши національні юнацькі збірні в січні 2025-го після закінчення контракту. Призначення Мороза розглядається як крок клубу до посилення академічної бази та довгострокової роботи з талантами.

Юрий Мороз
Юрій Мороз на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Що зміниться в Академії "Динамо"

З приходом Юрія Мороза очікується оновлення методики тренувань, підвищення уваги до гравців старших юнацьких груп та перехід до єдиного стилю гри, починаючи з молодших вікових груп. Клуб підкреслює, що робитиме акцент на системній роботі з кадрами та вибудовуванні чіткого шляху до першої команди.

Юрій Мороз як тренер-вихователь має низку здобутків: він виграв юнацькі турніри разом зі збірними України, підготував кількох гравців, які потім перейшли у професійний футбол, і декілька років був головним тренером молодіжної команди "Динамо".

Нагадаємо, українські вболівальники зможуть у прямому ефірі побачити матч "Динамо" проти турецького "Самсунспора".

Чемпіони України можуть продати одного з півзахисників житомирському "Поліссю".

Норвежець Ерлінг Голанн із "Манчестер Сіті" став автором унікального рекорду в єврокубках.

спорт футбол Динамо тренер Юрій Мороз
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
