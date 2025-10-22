Призначення Юрія Мороза в Динамо — що відомо про фахівця

Юрій Мороз відповідає на запитання журналістів. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" оголосило про призначення Юрія Мороза головним методистом академії столичного клубу. Фахівець узяв на себе відповідальність за роботу з усіма віковими категоріями динамівської школи.

Також Мороз відповідатиме за розвиток структури підготовки молодих футболістів, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".

Раніше 55-річний тренер очолював молодіжні команди "Динамо" та збірні України U-16 і U-17, покинувши національні юнацькі збірні в січні 2025-го після закінчення контракту. Призначення Мороза розглядається як крок клубу до посилення академічної бази та довгострокової роботи з талантами.

Юрій Мороз на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Що зміниться в Академії "Динамо"

З приходом Юрія Мороза очікується оновлення методики тренувань, підвищення уваги до гравців старших юнацьких груп та перехід до єдиного стилю гри, починаючи з молодших вікових груп. Клуб підкреслює, що робитиме акцент на системній роботі з кадрами та вибудовуванні чіткого шляху до першої команди.

Юрій Мороз як тренер-вихователь має низку здобутків: він виграв юнацькі турніри разом зі збірними України, підготував кількох гравців, які потім перейшли у професійний футбол, і декілька років був головним тренером молодіжної команди "Динамо".

