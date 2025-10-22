Назначение Юрия Мороза в Динамо — что известно о специалисте

Юрий Мороз отвечает на вопросы журналистов. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" объявило о назначении Юрия Мороза главным методистом академии столичного клуба. Специалист взял на себя ответственность за работу со всеми возрастными категориями динамовской школы.

Также Мороз будет отвечать за развитие структуры подготовки молодых футболистов, сообщает "Динамо Киев от Шурика".

Ранее 55-летний тренер возглавлял молодежные команды "Динамо" и сборные Украины U-16 и U-17, покинув национальные юношеские сборные в январе 2025-го после истечения контракта. Назначение Мороза рассматривается как шаг клуба к усилению академической базы и долгосрочной работе с талантами.

Юрий Мороз на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что изменится в Академии "Динамо"

С приходом Юрия Мороза ожидается обновление методики тренировок, повышение внимания к игрокам старших юношеских групп и переход к единому стилю игры, начиная с младших возрастов. Клуб подчеркивает, что будет делать акцент на системной работе с кадрами и выстраивании четкого пути в первую команду.

Юрий Мороз как тренер-воспитатель имеет ряд достижений: он выиграл юношеские турниры вместе со сборными Украины, подготовил несколько игроков, которые затем перешли в профессиональный футбол, и несколько лет был главным тренером молодежной команды "Динамо".

