Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт В Динамо появился новый тренер — что о нем известно

В Динамо появился новый тренер — что о нем известно

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 09:41
обновлено: 09:40
Назначение Юрия Мороза в Динамо — что известно о специалисте
Юрий Мороз отвечает на вопросы журналистов. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" объявило о назначении Юрия Мороза главным методистом академии столичного клуба. Специалист взял на себя ответственность за работу со всеми возрастными категориями динамовской школы. 

Также Мороз будет отвечать за развитие структуры подготовки молодых футболистов, сообщает "Динамо Киев от Шурика".

Реклама
Читайте также:

Ранее 55-летний тренер возглавлял молодежные команды "Динамо" и сборные Украины U-16 и U-17, покинув национальные юношеские сборные в январе 2025-го после истечения контракта. Назначение Мороза рассматривается как шаг клуба к усилению академической базы и долгосрочной работе с талантами. 

Юрий Мороз
Юрий Мороз на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что изменится в Академии "Динамо"

С приходом Юрия Мороза ожидается обновление методики тренировок, повышение внимания к игрокам старших юношеских групп и переход к единому стилю игры, начиная с младших возрастов. Клуб подчеркивает, что будет делать акцент на системной работе с кадрами и выстраивании четкого пути в первую команду.

Юрий Мороз как тренер-воспитатель имеет ряд достижений: он выиграл юношеские турниры вместе со сборными Украины, подготовил несколько игроков, которые затем перешли в профессиональный футбол, и несколько лет был главным тренером молодежной команды "Динамо". 

Напомним, украинские болельщики смогут в прямом эфире увидеть матч "Динамо" против турецкого "Самсунспора". 

Чемпионы Украины могут продать одного из полузащитников житомирскому "Полесью". 

Норвежец Эрлинг Холанн из "Манчестер Сити" стал автором уникального рекорда в еврокубках. 

спорт футбол Динамо тренер Юрий Мороз
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации