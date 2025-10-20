Дівчина Ламіна Ямала Ніккі Ніколь з’явилася на матчі Барселони з іншим хлопцем

Ніккі Ніколь і Ламін Ямал. Фото: instagram.com/nicki.nicole

Аргентинська реп-виконавиця Ніккі Ніколь, яка є дівчиною вінгера "Барселони" та збірної Іспанії Ламіна Ямаля, з’явилася на трибунах під час матчу 10-го туру Ла Ліги. В цій грі "Барселона" протистояла "Жироні" (2:1) Владислава Ваната та Віктора Циганкова.

За інформацією пабліка Barcelona families, дівчина привернула до себе увагу.

Ніккі Ніколь. Фото: instagram.com/barcelona.families1

Дівчина Ямала прийшла з іншим хлопцем

Ніколь спостерігала за грою з VIP-сектору "Олімпійського стадіону імені Луїса Компаніса" разом з невідомим хлопцем.

Співачка весь матч була в піднесеному настрої, активно спілкувалася, усміхалася на камеру та вболівала за "Барселону".

Поява Ніколь викликала ажіотаж, особливо через те, що поруч із нею сидів невідомий хлопець. Однак, з’ясувалося, що це близький друг Ямала охороняв його дівчину.

Після гри Ламін та Ніколь записали нове відео в соціальні мережі.

