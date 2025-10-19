Син Олександра Усика Кирило здобув срібло на етапі Кубка Іспанії — відео

Кирило Усик (крайній зліва) на подіумі. Фото: instagram.com/vasylchuk_academy

Старший син абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика Кирило продовжує показувати, що має спортивний талант. В Іспанії, де він проживає з братом Михайлом, він продовжує здобувати спортивні успіхи.

Про чергову медаль Кирила повідомила академія Івана Васильчука, де тренуються Кирило та Михайло Усики.

Кирило Усик серед вихованців академії Васильчука. Фото: instagram.com/vasylchuk_academy

Нагорода для Усика

Наразі відомо, що Кирило взяв участь в етапі Кубка Іспанії. Син чемпіона світу виграв срібну медаль. До цього на попередньому етапі він став третім.

Також в мережу виклали відео однієї із сутичок Кирила Усика.

Кирило та Михайло проживають в Іспанії разом із батьками Катерини Усик і тренуються в академії Васильчука. Свого часу тренер здобував перемоги на чемпіонаті світу та Всесвітніх іграх із самбо.

