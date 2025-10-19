Сын Александра Усика Кирилл получил серебро на этапе Кубка Испании — видео

Кирилл Усик (крайний слева) на подиуме. Фото: instagram.com/vasylchuk_academy

Старший сын абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика Кирилл продолжает показывать, что имеет спортивный талант. В Испании, где он проживает с братом Михаилом, он продолжает приобретать спортивные успехи.

Об очередной медали Кирилла сообщила академия Ивана Васильчука, где тренируются Кирилл и Михаил Усики.

Кирилл Усик среди воспитанников академии Васильчука. Фото: instagram.com/vasylchuk_academy

Награда для Усика

На текущий момент известно, что Кирилл принял участие в этапе Кубка Испании. Сын чемпиона мира выиграл серебряную медаль. До этого на предыдущем этапе он стал третьим.

Также в сеть выложили видео одной из схваток Кирилла Усика.

Кирилл и Михаил проживают в Испании вместе с родителями Екатерины Усик и тренируются в академии Васильчука. В свое время тренер одерживал победы на чемпионате мира и Всемирных играх по самбо.

