Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Сын Усика выиграл очередную медаль по дзюдо в Испании — видео

Сын Усика выиграл очередную медаль по дзюдо в Испании — видео

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 10:59
обновлено: 11:01
Сын Александра Усика Кирилл получил серебро на этапе Кубка Испании — видео
Кирилл Усик (крайний слева) на подиуме. Фото: instagram.com/vasylchuk_academy

Старший сын абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика Кирилл продолжает показывать, что имеет спортивный талант. В Испании, где он проживает с братом Михаилом, он продолжает приобретать спортивные успехи.

Об очередной медали Кирилла сообщила академия Ивана Васильчука, где тренируются Кирилл и Михаил Усики.

Реклама
Читайте также:
Кирилл Усик
Кирилл Усик среди воспитанников академии Васильчука. Фото: instagram.com/vasylchuk_academy

Награда для Усика

На текущий момент известно, что Кирилл принял участие в этапе Кубка Испании. Сын чемпиона мира выиграл серебряную медаль. До этого на предыдущем этапе он стал третьим.

Также в сеть выложили видео одной из схваток Кирилла Усика.

Кирилл и Михаил проживают в Испании вместе с родителями Екатерины Усик и тренируются в академии Васильчука. В свое время тренер одерживал победы на чемпионате мира и Всемирных играх по самбо.

Напомним, ранее Усик рассказал, как воспитывать детей и для чего важна финансовая грамотность.

Также Усик рассказал о смысле фразы о лошадях, которая стала мемом в боксе.

дети Александр Усик бокс Дзюдо украинские боксеры Кирилл Усик
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации