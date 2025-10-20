Девушка Ламина Ямала Никки Николь появилась на матче Барселоны с другим парнем

Никки Николь и Ламин Ямал. Фото: instagram.com/nicki.nicole

Аргентинская рэп-исполнительница Никки Николь, которая является девушкой вингера "Барселоны" и сборной Испании Ламина Ямала, появилась на трибунах во время матча 10-го тура Ла Лиги. В этой игре "Барселона" противостояла "Жироне" (2:1) Владислава Ваната и Виктора Цыганкова.

По информации паблика Barcelona families, девушка привлекла к себе внимание.

Никки Николь. Фото: instagram.com/barcelona.families1

Девушка Ямала пришла с другим парнем

Николь наблюдала за игрой из VIP-сектора "Олимпийского стадиона имени Луиса Компаниса" вместе с неизвестным парнем.

Певица весь матч была в приподнятом настроении, активно общалась, улыбалась на камеру и болела за "Барселону".

Появление Николь вызвало ажиотаж, особенно из-за того, что рядом с ней сидел неизвестный парень. Однако, выяснилось, что это близкий друг Ямала охранял его девушку.

После игры Ламин и Николь записали новое видео в социальные сети.

