Девушка Ламина Ямала Никки Николь появилась на матче Барселоны с другим парнем

Девушку Ямала заметили на стадионе с другим мужчиной
Аргентинская рэп-исполнительница Никки Николь, которая является девушкой вингера "Барселоны" и сборной Испании Ламина Ямала, появилась на трибунах во время матча 10-го тура Ла Лиги. В этой игре "Барселона" противостояла "Жироне" (2:1) Владислава Ваната и Виктора Цыганкова.
По информации паблика Barcelona families, девушка привлекла к себе внимание.
Девушка Ямала пришла с другим парнем
Николь наблюдала за игрой из VIP-сектора "Олимпийского стадиона имени Луиса Компаниса" вместе с неизвестным парнем.
Певица весь матч была в приподнятом настроении, активно общалась, улыбалась на камеру и болела за "Барселону".
Появление Николь вызвало ажиотаж, особенно из-за того, что рядом с ней сидел неизвестный парень. Однако, выяснилось, что это близкий друг Ямала охранял его девушку.
После игры Ламин и Николь записали новое видео в социальные сети.
