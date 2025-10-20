Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Девушку Ямала заметили на стадионе с другим мужчиной

Девушку Ямала заметили на стадионе с другим мужчиной

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 08:11
обновлено: 08:00
Девушка Ламина Ямала Никки Николь появилась на матче Барселоны с другим парнем
Никки Николь и Ламин Ямал. Фото: instagram.com/nicki.nicole

Аргентинская рэп-исполнительница Никки Николь, которая является девушкой вингера "Барселоны" и сборной Испании Ламина Ямала, появилась на трибунах во время матча 10-го тура Ла Лиги. В этой игре "Барселона" противостояла "Жироне" (2:1) Владислава Ваната и Виктора Цыганкова.

По информации паблика Barcelona families, девушка привлекла к себе внимание.

Реклама
Читайте также:
Демвушка Ямала с другим парнем
Никки Николь. Фото: instagram.com/barcelona.families1

Девушка Ямала пришла с другим парнем

Николь наблюдала за игрой из VIP-сектора "Олимпийского стадиона имени Луиса Компаниса" вместе с неизвестным парнем.

Певица весь матч была в приподнятом настроении, активно общалась, улыбалась на камеру и болела за "Барселону".

Появление Николь вызвало ажиотаж, особенно из-за того, что рядом с ней сидел неизвестный парень. Однако, выяснилось, что это близкий друг Ямала охранял его девушку.

После игры Ламин и Николь записали новое видео в социальные сети.

Напомним, экс-игрок "Динамо" Олег Саленко посоветовал, кем заменить Александра Шовковского.

Сын чемпиона мира Александра Усика выиграл престижную награду в дзюдо.

Одна из самых привлекательных украинских спортсменок показала свою новую фотосессию.

футбол Барселона Жирона жены футболистов Ламин Ямал
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации