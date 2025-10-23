Реал победил Ювентус в Лиге чемпионов благодаря голу Беллингема

Матч "Реал" - "Ювентус". Фото: Reuters

В Лиге чемпионов завершились матчи третьего тура. В Мадриде "Реал" принимал туринский "Ювентус".

"Королевский клуб" победил в сложном поединке, сообщил портал Новини.LIVE.

"Реал" победил благодаря голу Беллингема

На "Сантьяго Бернабеу" "Ювентус" начал матч очень агрессивно. Сразу появился опасный момент у Маккенни, но Тибо Куртуа перевел мяч на угловой.

После стартового рывка соперника "Реал" перехватил инициативу и начал активно обстреливать ворота итальянцев. В первом тайме моменты были у Чуамени, Мбаппе и Милитао.

Во втором тайме "Реал" снова контролировал игру и на 57-й минуте, Винисиус Жуниор попал в штангу, а Джуд Беллингем добил в пустые ворота - 1:0.

"Реал" мог удвоить счет, но Ди Грегорио выручал. "Ювентус" тоже имел шансы, но не реализовал.

"Реал" - "Ювентус" - 1:0

Гол: Беллингем, 57

"Реал": Куртуа - Вальверде, Милитао, Асенсио (Г. Гарсия, 88), Каррерас - Диас (Мастантуоно, 84), Гюлер (Камавинга, 74), Чуамени, Винисиус (Ф. Гарсия, 84) - Беллингем, Мбаппе.

"Ювентус": Ди Грегорио - Ругани, Гатти, Келли - Калулу, К. Тюрам (Консейсан, 62), Маккенни, Камбьязо (Костич, 88) - Копмейнерс (Локателли, 74), Влахович (Дэвид, 74), Йилдиз (Опенда, 74).

Предупреждения: Диас

