Трубін — найкращий у Бенфіці після розгрому від Ньюкасла в Лізі чемпіонів

Георгій Судаков проти "Ньюкасла". Фото: Reuters

В Лізі чемпіонів стартував третій тур основного раунду. В Англії "Ньюкасл" приймав португальську "Бенфіку".

У складі лісабонців з перших хвилин вийшли на поле Георгій Судаков та Анатолій Трубін, повідомив портал Новини.LIVE.

Анатолій Трубін. Фото: Reuters

Трубін був найкращим у "Бенфіці"

"Ньюкасл" першим відкрив рахунок. На 32-й хвилині Гордон забив після прострілу Мерфі. Перед цим вони запресингували суперника на фланзі.

На 71-й хвилині Поуп перехопив подачу, кинув на Барнса, і той пробив повз Трубіна — 2:0 після пасу голкіпера.

Фінальний рахунок на 83-й хвилині встановив Барнс, який пробив під Трубіним.

Судаков відіграв 90 хвилин, але не відзначився результативними діями, отримавши оцінку 6.0 від WhoScored.

Трубін пропустив тричі, хоча здійснив сім сейвів. WhoScored поставив йому найвищий бал в "Бенфіці" — 7.8.

"Бенфіка" зазнала третьої поразки в ЛЧ і залишилася без очок, тоді як "Ньюкасл" із двома перемогами закріпився в топ-8. Наступний матч "Бенфіки" — проти "Баєра" 5 листопада.

"Ньюкасл" — "Бенфіка" — 3:0

Голи: Гордон, 32, Барнс, 71, 83

