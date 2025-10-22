Трубин — лучший в Бенфике после разгрома от Ньюкасла в Лиге чемпионов

Георгий Судаков против "Ньюкасла". Фото: Reuters

В Лиге чемпионов стартовал третий тур основного раунда. В Англии "Ньюкасл" принимал португальскую "Бенфику".

В составе лиссабонцев с первых минут вышли на поле Георгий Судаков и Анатолий Трубин, сообщил портал Новини.LIVE.

Анатолий Трубин. Фото: Reuters

Трубин был лучшим в "Бенфике"

"Ньюкасл" первым открыл счет. На 32-й минуте Гордон забил после прострела Мерфи. Перед этим они запрессинговали соперника на фланге.

На 71-й минуте Поуп перехватил подачу, бросил на Барнса, и тот пробил мимо Трубина — 2:0 после паса голкипера.

Финальный счет на 83-й минуте установил Барнс, который пробил под Трубиным.

Судаков отыграл 90 минут, но не отметился результативными действиями, получив оценку 6.0 от WhoScored.

Трубин пропустил трижды, хотя совершил семь сейвов. WhoScored поставил ему самый высокий балл в "Бенфике" — 7.8.

"Бенфика" потерпела третье поражение в ЛЧ и осталась без очков, тогда как "Ньюкасл" с двумя победами закрепился в топ-8. Следующий матч "Бенфики" — против "Байера" 5 ноября.

"Ньюкасл" — "Бенфика" — 3:0

Голи: Гордон, 32, Барнс, 71, 83

