Бенфика провалила матч с Ньюкаслом — оценки Трубина и Судакова

Дата публикации 22 октября 2025 06:30
обновлено: 07:23
Трубин — лучший в Бенфике после разгрома от Ньюкасла в Лиге чемпионов
Георгий Судаков против "Ньюкасла". Фото: Reuters

В Лиге чемпионов стартовал третий тур основного раунда. В Англии "Ньюкасл" принимал португальскую "Бенфику".

В составе лиссабонцев с первых минут вышли на поле Георгий Судаков и Анатолий Трубин, сообщил портал Новини.LIVE.

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин. Фото: Reuters

Трубин был лучшим в "Бенфике"

"Ньюкасл" первым открыл счет. На 32-й минуте Гордон забил после прострела Мерфи. Перед этим они запрессинговали соперника на фланге.

На 71-й минуте Поуп перехватил подачу, бросил на Барнса, и тот пробил мимо Трубина — 2:0 после паса голкипера.

Финальный счет на 83-й минуте установил Барнс, который пробил под Трубиным.

Судаков отыграл 90 минут, но не отметился результативными действиями, получив оценку 6.0 от WhoScored.

Трубин пропустил трижды, хотя совершил семь сейвов. WhoScored поставил ему самый высокий балл в "Бенфике" — 7.8.

"Бенфика" потерпела третье поражение в ЛЧ и осталась без очков, тогда как "Ньюкасл" с двумя победами закрепился в топ-8. Следующий матч "Бенфики" — против "Байера" 5 ноября.

"Ньюкасл" — "Бенфика" — 3:0

Голи: Гордон, 32, Барнс, 71, 83

Напомним, украинский комментатор Виктор Вацко рассказал, кто фаворит в борьбе за чемпионство.

Центральный защитник киевского "Динамо" Денис Попов едва не подрался с лидером луганской "Зари".

Талантливый игрок "Динамо" может снова работать с Русланом Ротанем.

футбол Лига чемпионов Ньюкасл Юнайтед Бенфика Анатолий Трубин Георгий Судаков украинские легионеры (футбол)
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
