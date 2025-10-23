Відео
Україна
Реал переміг у важкому матчі з Ювентусом в Лізі чемпіонів

Реал переміг у важкому матчі з Ювентусом в Лізі чемпіонів

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 01:34
Оновлено: 01:44
Реал переміг Ювентус у Лізі чемпіонів завдяки голу Беллінгема
Матч "Реал" — "Ювентус". Фото: Reuters

В Лізі чемпіонів завершились матчі третього туру. В Мадриді "Реал" приймав туринський "Ювентус".

"Королівський клуб" переміг у складному поєдинку, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

"Реал" переміг завдяки голу Беллінгема

На "Сантьяго Бернабеу" "Ювентус" розпочав матч дуже агресивно. Відразу з’явився небезпечний момент у Маккенні, але Тібо Куртуа перевів м’яч на кутовий.

Після стартового ривка суперника "Реал" перехопив ініціативу та почав активно обстрілювати ворота італійців. В першому таймі моменти були у Чуамені, Мбаппе та Мілітао.

У другому таймі "Реал" знову контролював гру і на 57-й хвилині, Вінісіус Жуніор влучив у стійку, а Джуд Беллінгем добив у порожні ворота — 1:0.

"Реал" міг подвоїти рахунок, але Ді Грегоріо виручав. "Ювентус" теж мав шанси, але не реалізував.

"Реал" — "Ювентус" — 1:0

Гол: Беллінгем, 57

"Реал": Куртуа — Вальверде, Мілітао, Асенсіо (Г. Гарсія, 88), Каррерас — Діас (Мастантуоно, 84), Гюлер (Камавінга, 74), Чуамені, Вінісіус (Ф. Гарсія, 84) — Беллінгем, Мбаппе.

"Ювентус": Ді Грегоріо — Ругані, Гатті, Келлі — Калулу, К. Тюрам (Консейсан, 62), Маккенні, Камб’язо (Костич, 88) — Копмейнерс (Локателлі, 74), Влахович (Девід, 74), Їлдиз (Опенда, 74).

Попередження: Діас

Нагадаємо, Роберт Левандовський перейде в клуб із АПЛ вже наступного літа.

Українець Олександр Зінченко може покинути "Ноттінгем Форест" через Шона Дайча.

футбол Ліга чемпіонів Реал Мадрид Ювентус єврокубки
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
