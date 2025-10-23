Відео
Україна
Кейну вдалося обійти досягнення Роналду та Мессі

Кейну вдалося обійти досягнення Роналду та Мессі

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 08:13
Оновлено: 08:39
Гаррі Кейн побив рекорд Мессі та Роналду після голу в ЛЧ
Гаррі Кейн. Фото: Reuters

В рамках третього туру основного раунду Ліги чемпіонів "Баварія" розгромило бельгійський "Брюгге" (4:0). Голом в матчі відзначився форвард мюнхенців Гаррі Кейн.

Гол допоміг Кейну обійти Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі, повідомив портал BBC Sport.

Харри Кейн
Гаррі Кейн. Фото: Reuters

Кейн обійшов зірок футболу

Англійський форвард "Баварії" випередив Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду за кількістю матчів, за які забив 20 голів у сезоні.

Кейн на 20 голів у сезоні використав лише 12 матчів. У чемпіонаті Німеччини Гаррі забив 12 голів за сім матчів.

Мессі найшвидше забивав 20 голів за 17 матчів, а Роналду за за 13 ігор.

Цікаво, що з урахуванням матчів за збірну Англії, то у Гаррі цього сезону 23 голи.

Кейн очолив гонку бомбардирів Ліги чемпіонів разом із Кіліаном Мбаппе — по п’ять голів.

Контракт 32-річного Кейна з "Баварією" діє до 30 червня 2027 року. "Трансфермаркт" оцінює гравця в 75 млн євро.

Нагадаємо, Роберт Левандовський змінить клуб заради Англії.

Українець Олександр Зінченко може змінити команду через нового тренера.

футбол Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Баварія Гаррі Кейн
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
