Гаррі Кейн побив рекорд Мессі та Роналду після голу в ЛЧ

Гаррі Кейн. Фото: Reuters

В рамках третього туру основного раунду Ліги чемпіонів "Баварія" розгромило бельгійський "Брюгге" (4:0). Голом в матчі відзначився форвард мюнхенців Гаррі Кейн.

Гол допоміг Кейну обійти Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі, повідомив портал BBC Sport.

Кейн обійшов зірок футболу

Англійський форвард "Баварії" випередив Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду за кількістю матчів, за які забив 20 голів у сезоні.

Кейн на 20 голів у сезоні використав лише 12 матчів. У чемпіонаті Німеччини Гаррі забив 12 голів за сім матчів.

Мессі найшвидше забивав 20 голів за 17 матчів, а Роналду за за 13 ігор.

Цікаво, що з урахуванням матчів за збірну Англії, то у Гаррі цього сезону 23 голи.

Кейн очолив гонку бомбардирів Ліги чемпіонів разом із Кіліаном Мбаппе — по п’ять голів.

Контракт 32-річного Кейна з "Баварією" діє до 30 червня 2027 року. "Трансфермаркт" оцінює гравця в 75 млн євро.

