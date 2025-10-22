Видео
Жена Шовковского высказалась о сандальном Бленуце

Жена Шовковского высказалась о сандальном Бленуце

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 22:12
обновлено: 22:30
Жена Шовковского поддержала Бленуце после пожертвования ВСУ
Александр Шовковский и Марина Кутепова. Фото: instagram.com/marynakutepova

Форвард киевского "Динамо" Владислав Бленуце ранее помог Вооруженным силам Украины, отдав им свою зарплату. Это произошло из-за скандала после его перепостов с российскими пропагандистами в соцсетях.

Жена главного тренера "Динамо" Александра Шовковского Марина Кутепова в своем Instagram отреагировала на поступок Бленуце.

Читайте также:
Владислав Бленуце
Владислав Бленуце. Фото: "Динамо"

Что жена Шовковского думает о поступке Бленуце

Ранее Бленуце объявил, что пожертвовал деньги на Вооруженные силы Украины в размере 700 тысяч гривен.

Также Владислав в сториз на своей странице в Instagram показал благодарность от ВСУ с подписью генерал-майора Виктора Плесного.

"Спасибо", — написала жена тренера.

Бленуце после перехода в "Динамо" выходил на поле в семи матчах, где голов не забивал. Киевляне заплатили за игрока 1,8 млн евро.

У румына контракт с "Динамо" до 30 июня 2030 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 2 млн евро.

Напомним, польский форвард Роберт Левандовский покинет "Барселону" ради клуба из чемпионата Англии.

Левый защитник "Ноттингем Форест" Александр Зинченко планирует покинуть команду.

футбол Динамо Александр Шовковский жены футболистов Владислав Бленуце
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
