Жена Шовковского поддержала Бленуце после пожертвования ВСУ

Александр Шовковский и Марина Кутепова. Фото: instagram.com/marynakutepova

Форвард киевского "Динамо" Владислав Бленуце ранее помог Вооруженным силам Украины, отдав им свою зарплату. Это произошло из-за скандала после его перепостов с российскими пропагандистами в соцсетях.

Жена главного тренера "Динамо" Александра Шовковского Марина Кутепова в своем Instagram отреагировала на поступок Бленуце.

Владислав Бленуце. Фото: "Динамо"

Что жена Шовковского думает о поступке Бленуце

Ранее Бленуце объявил, что пожертвовал деньги на Вооруженные силы Украины в размере 700 тысяч гривен.

Также Владислав в сториз на своей странице в Instagram показал благодарность от ВСУ с подписью генерал-майора Виктора Плесного.

"Спасибо", — написала жена тренера.

Бленуце после перехода в "Динамо" выходил на поле в семи матчах, где голов не забивал. Киевляне заплатили за игрока 1,8 млн евро.

У румына контракт с "Динамо" до 30 июня 2030 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 2 млн евро.

