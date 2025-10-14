Новачок Динамо Владіслав Бленуце пожертвував 700 тисяч гривень на потреби ЗСУ

Владіслав Белуце. Фото: "Динамо" Київ

Новачок київського "Динамо" Владіслав Бленуце знайшов спосіб, який допоможе примиритися з українськими уболівальниками. Раніше він піддавався критиці за перепост в Tik Tok російських пропагандистів.

Бленуце в Instagram повідомив, що зробив пожертву Збройним силам України.

Реклама

Читайте також:

Владіслав Белуце. Фото: "Динамо" Київ

Скільки Бленуце пожертвував ЗСУ

Бленуце перерахував свою першу зарплату у розмірі 700 тисяч гривень Збройним силам України. Владіслав показав чек із позначкою "Благодійна пожертва ЗСУ" та фото з автомобілем для фронту.

"Переїзд до України дався непросто, особливо психологічно. Мене звинувачували, що я не визначився з позицією. Місяць тому я заявив про підтримку ЗСУ, і тепер доводжу це щиро. Не шукаю визнання — роблю від серця і пишаюся", — написав Бленуце.

Футболіст 2 вересня підписав п'ятирічний контракт з "Динамо". Майже відразу в TikTok виявили його репости з російським пропагандистом Соловйовим, де той говорив про владу Молдови. Фанати звинуватили в проросійських поглядах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, чи є покращення у стані легендарного Міхаеля Шумахера.

Український ексбоксер Василь Ломаченко повернеться в ринг для бою проти легенди.

Раніше колишній менеджер братів Кличко розповів про мрію Олександра Усика.