Главная Спорт Скандальный новичок Динамо отдал зарплату на ВСУ

Скандальный новичок Динамо отдал зарплату на ВСУ

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 23:59
Новичок Динамо Владислав Бленуце пожертвовал 700 тысяч гривен на нужды ВСУ
Владислав Белуце. Фото: "Динамо" Киев

Новичок киевского "Динамо" Владислав Бленуце нашел способ, который поможет примириться с украинскими болельщиками. Ранее он подвергался критике за перепост в Tik Tok российских пропагандистов.

Бленуце в Instagram сообщил, что сделал пожертву Вооруженным силам Украины.

Читайте также:
Владислав Бленуцэ
Владислав Белуце. Фото: "Динамо" Киев

Сколько Бленуце пожертвовал ВСУ

Бленуце перечислил свою первую зарплату в размере 700 тысяч гривен Вооруженным силам Украины. Владислав показал чек с пометкой "Благотворительное пожертвование ВСУ" и фото с автомобилем для фронта.

"Переезд в Украину дался непросто, особенно психологически. Меня обвиняли, что я не определился с позицией. Месяц назад я заявил о поддержке ВСУ, и теперь доказываю это искренне. Не ищу признания — делаю от сердца и горжусь", — написал Бленуце.

Футболист 2 сентября подписал пятилетний контракт с "Динамо". Почти сразу в TikTok обнаружили его репосты с российским пропагандистом Соловьевым, где тот говорил о власти Молдовы. Фанаты обвинили в пророссийских взглядах.

Напомним, ранее стало известно, есть ли улучшения в состоянии легендарного Михаэля Шумахера.

Украинский экс-боксер Василий Ломаченко вернется в ринг для боя против легенды.

Ранее бывший менеджер братьев Кличко рассказал о мечте Александра Усика.

