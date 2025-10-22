Дружина Шовковського підтримала Бленуце після пожертви ЗСУ

Дружина Шовковського висловилась про сандального Бленуце
Форвард київського "Динамо" Владіслав Бленуце раніше допоміг Збройним силам України, віддавши їм свою зарплату. Це сталося через скандал після його перепостів з російськими пропагандистами в соцмережах.
Дружина головного тренера "Динамо" Олександра Шовковського Марина Кутєпова у своєму Instagram відреагувала на вчинок Бленуце.
Що дружина Шовковського думає про вчинок Бленуце
Раніше Бленуце оголосив, що пожертвував гроші на Збройні сили України в розмірі 700 тисяч гривень.
Також Владіслав у сторіз на своїй сторінці в Instagram показав подяку від ЗСУ з підписом генерал-майора Віктора Плесного.
"Дякую", — написала дружина тренера.
Бленуце після переходу в "Динамо" виходив на поле в семи матчах, де голів не забивав. Кияни заплатили за гравця 1,8 млн євро.
У румуна контракт з "Динамо" до 30 червня 2030 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 2 млн євро.
