Дружина Шовковського підтримала Бленуце після пожертви ЗСУ

Олександр Шовковський та Марина Кутепова. Фото: instagram.com/marynakutepova

Форвард київського "Динамо" Владіслав Бленуце раніше допоміг Збройним силам України, віддавши їм свою зарплату. Це сталося через скандал після його перепостів з російськими пропагандистами в соцмережах.

Дружина головного тренера "Динамо" Олександра Шовковського Марина Кутєпова у своєму Instagram відреагувала на вчинок Бленуце.

Реклама

Читайте також:

Владіслав Бленуце. Фото: "Динамо"

Що дружина Шовковського думає про вчинок Бленуце

Раніше Бленуце оголосив, що пожертвував гроші на Збройні сили України в розмірі 700 тисяч гривень.

Також Владіслав у сторіз на своїй сторінці в Instagram показав подяку від ЗСУ з підписом генерал-майора Віктора Плесного.

"Дякую", — написала дружина тренера.

Бленуце після переходу в "Динамо" виходив на поле в семи матчах, де голів не забивав. Кияни заплатили за гравця 1,8 млн євро.

У румуна контракт з "Динамо" до 30 червня 2030 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 2 млн євро.

Нагадаємо, польський форвард Роберт Левандовський покине "Барселону" заради клубу із чемпіонату Англії.

Лівий захисник "Ноттінгем Форест" Олександр Зінченко планує покинути команду.