Україна
Дружина Шовковського висловилась про сандального Бленуце

Дружина Шовковського висловилась про сандального Бленуце

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 22:12
Оновлено: 22:30
Дружина Шовковського підтримала Бленуце після пожертви ЗСУ
Олександр Шовковський та Марина Кутепова. Фото: instagram.com/marynakutepova

Форвард київського "Динамо" Владіслав Бленуце раніше допоміг Збройним силам України, віддавши їм свою зарплату. Це сталося через скандал після його перепостів з російськими пропагандистами в соцмережах.

Дружина головного тренера "Динамо" Олександра Шовковського Марина Кутєпова у своєму Instagram відреагувала на вчинок Бленуце.

Читайте також:
Владислав Бленуце
Владіслав Бленуце. Фото: "Динамо"

Що дружина Шовковського думає про вчинок Бленуце

Раніше Бленуце оголосив, що пожертвував гроші на Збройні сили України в розмірі 700 тисяч гривень.

Також Владіслав у сторіз на своїй сторінці в Instagram показав подяку від ЗСУ з підписом генерал-майора Віктора Плесного.

"Дякую", — написала дружина тренера.

Бленуце після переходу в "Динамо" виходив на поле в семи матчах, де голів не забивав. Кияни заплатили за гравця 1,8 млн євро.

У румуна контракт з "Динамо" до 30 червня 2030 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 2 млн євро.

Нагадаємо, польський форвард Роберт Левандовський покине "Барселону" заради клубу із чемпіонату Англії.

Лівий захисник "Ноттінгем Форест" Олександр Зінченко планує покинути команду.

футбол Динамо Олександр Шовковський дружини футболістів Владіслав Бленуце
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
