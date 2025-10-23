Почему Динамо не увольняет Шовковского — известна причина

Александр Шовковский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" в сезоне 2025/26 вновь оказалось в центре внимания из-за нестабильных результатов. Команда Александра Шовковского не выигрывала в УПЛ с конца августа и после пяти подряд ничьих занимает лишь третье место с 17 очками.

Журналист Игорь Цыганык проанализировал ситуацию и отметил, что на данном этапе "Динамо" теряет игровое лицо и динамику развития. По его мнению, команда не демонстрирует прогресса, а повторяющиеся ошибки и посредственные результаты стали нормой, сообщает YouTube-канал Цыганык Live.

Журналист подчеркнул, что вопрос не только в тактике или составе, а в том, что сама система клуба не меняется. Он напомнил: для команды, которая недавно возвращала чемпионский титул, подобное отсутствие роста — тревожный сигнал.

Александр Шовковский руководит тренировкой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что скрывается за серией ничьих "Динамо"

По оценке эксперта, "Динамо" рискует потерять мотивацию и идентичность, если не изменит подход к развитию. Цыганык считает, что без пересмотра методики и ответственности в штабе клубу будет сложно конкурировать с "Шахтером" и "Кривбассом", которые сейчас лидируют в чемпионате.

"На данный момент и с этим тренерским штабом я не вижу перспектив развития у "Динамо". Это мое убеждение. Анализировать, снимут Шовковского или нет — не моя задача. Но если одно и то же продолжается, и всех это устраивает, значит, всех все устраивает", — отметил Игорь Цыганык.

