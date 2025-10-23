Видео
Ярмоленко поделился воспоминанием о странном матче

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 13:08
обновлено: 13:07
Ярмоленко назвал самый удивительный матч, в котором принял участие
Андрей Ярмоленко на разминке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Лидер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко празднует день рождения. Бывшему капитану сборной Украины исполнилось 36 лет. 

В этот день мы решили напомнить об удивительном инциденте, о котором сам Ярмоленко рассказал в интервью YouTube-каналу "Бомбардир". 

Читайте также:

Украинский футболист Андрей Ярмоленко вспомнил одну из самых неожиданных историй своей карьеры. Это была игра с фанатом, который раньше критиковал футболистов "Динамо". Этот эпизод произошел еще во времена, когда он только начинал путь в основном составе киевлян. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

История Ярмоленко

По словам игрока, возле базы "Динамо" часто собирались поклонники команды, среди которых был один юный киевлянин. Со временем мальчик вырос, но продолжал приходить, обсуждая футбол и давая оценки игрокам. Именно он однажды стал невольным участником маленького дворового матча. 

Ярмоленко заметил парня под дождем, предложил подвезти, и разговор между ними неожиданно перерос в спор. Молодой человек утверждал, что играет лучше профессионалов, и это задело капитана "Динамо". Тогда Андрей решил проверить все на поле лично.

Футболист купил мяч, и под проливным дождем они вышли играть до пяти голов. Для Ярмоленко это был эмоциональный поединок, в котором он хотел показать, что работа и результат важнее разговоров. После победы он вернулся домой в грязной одежде, но с чувством, что поставил справедливую точку в споре.

"Мы играли до пяти голов, и я победил. Потом мы еще виделись на матчах, но он уже не захотел реванша — улыбался, но говорил: "Нет-нет!" — вспомнил Ярмоленко. 

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
