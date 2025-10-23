Видео
Видео

Главная Спорт Маркевич назвал ключ к успеху Динамо в Турции

Маркевич назвал ключ к успеху Динамо в Турции

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 09:45
обновлено: 09:43
Маркевич дал прогноз на матч Самсунспора с Динамо
Эдуардо Герреро на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Украинский тренер Мирон Маркевич поделился ожиданиями от выездного матча "Динамо" против "Самсунспора" во втором туре Лиги конференций 23 октября.

Он подчеркнул, что киевлянам важно мыслить категорией результата и готовиться к интенсивному футболу на чужом поле, сообщает Meta.ua.

По оценке Мирона Маркевича, уровень соперника не должен пугать "Динамо", а ключ к успеху заключается в правильно выбранной модели поведения без излишнего пиетета. Специалист указал на физическую готовность и характер как базу, от которой зависит итог встречи. 

Александр Шовковский
Александр Шовковский демонстрирует класс. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Маркевич сказал о матче "Динамо"

Тренер считает, что киевлянам нужно максимально агрессивно действовать без мяча: навязать высокий прессинг, не позволить хозяевам разогнаться и вынудить их ошибаться. При этом он видит шанс "Динамо" в быстрых переходах и контригре, где скорость атакующих способна решить эпизоды.

"В Турции необходимо отыграть на одном дыхании. Так как играет "Динамо" в чемпионате, в еврокубках не пройдёт. Выходите и доказывайте, что вы чего-то стоите. Нужно играть только на победу", — заявил Маркевич.

спорт футбол Динамо Лига Конференций Мирон Маркевич Самсунспор
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
