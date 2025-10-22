Видео
Луис Энрике оценил ошибки Забарного в матче Лиги чемпионов

Луис Энрике оценил ошибки Забарного в матче Лиги чемпионов


Дата публикации 22 октября 2025 12:01
обновлено: 12:05
Луис Энрике объяснил ситуацию с ошибками Забарного в ПСЖ
Луис Энрике во время поединка. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Французский "ПСЖ" одержал уверенную победу над "Байером" в третьем туре Лиги чемпионов — матч завершился со счетом 7:2. Несмотря на разгромный результат, игра команды Луиса Энрике оказалась неровной.

Наставник парижан не стал критиковать футболистов своей команды после игры в интервью официальному сайту "ПСЖ". 

Читайте также:

В первом тайме парижане допускали ошибки в обороне и получили два пенальти в свои ворота. Ключевым эпизодом стал момент с участием украинского защитника Ильи Забарного. Он дважды нарушил правила в штрафной и покинул поле после прямого удаления на 37-й минуте. Этот эпизод стал предметом обсуждения как среди болельщиков, так и в прессе, ведь матч для "ПСЖ" мог обернуться иначе без уверенной игры атаки. 

Несмотря на нервный старт, команда Луиса Энрике сумела перехватить инициативу и доминировала до финального свистка. В концовке парижане действовали раскованно, а Дембеле и Барколя отличились результативными действиями, закрепив уверенность коллектива в собственных силах. 

ПСЖ
Футболисты "ПСЖ" перед матчем. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Что Луис Энрике сказал о Забарном

Главный тренер "ПСЖ" подчеркнул, что не собирается критиковать отдельных игроков после крупной победы. Он отметил, что подобные ошибки являются частью футбола, а команда должна уметь справляться с трудными моментами и оставаться единым целым.

"Я всегда стараюсь видеть позитивное, но при этом беспокоюсь о некоторых осложнениях. Это был немного странный матч, потому что мы пропустили голы, пенальти, а также Илья Забарный был удален с поля. Нужно уметь справляться с такими моментами, и я считаю, что игроки сыграли очень хорошо, с амбициями. Приятно видеть, как эта команда играет в футбол и чувствует поддержку болельщиков, это дает нам силу двигаться к высоким целям", — отметил Энрике. 

спорт футбол Лига чемпионов ПСЖ Луис Энрике Илья Забарный
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
