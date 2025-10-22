Луїс Енріке пояснив ситуацію з помилками Забарного в ПСЖ

Луїс Енріке під час поєдинку. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Французький "ПСЖ" здобув впевнену перемогу над "Баєром" у третьому турі Ліги чемпіонів — матч завершився з рахунком 7:2. Попри розгромний результат, гра команди Луїса Енріке виявилася нерівною.

Наставник парижан не став критикувати футболістів своєї команди після гри в інтерв'ю офіційному сайту "ПСЖ".

У першому таймі парижани припускалися помилок в обороні й отримали два пенальті у свої ворота. Ключовим епізодом став момент за участю українського захисника Іллі Забарного. Він двічі порушив правила у штрафному майданчику та залишив поле після прямого вилучення на 37-й хвилині. Цей епізод став предметом обговорення як серед уболівальників, так і в пресі, адже матч для "ПСЖ" міг обернутися інакше без впевненої гри атаки.

Попри нервовий старт, команда Луїса Енріке зуміла перехопити ініціативу і домінувала до фінального свистка. У кінцівці парижани діяли розкуто, а Дембеле та Барколя відзначилися результативними діями, закріпивши впевненість колективу у власних силах.

Футболісти "ПСЖ" перед матчем. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Що Луїс Енріке сказав про Забарного

Головний тренер "ПСЖ" підкреслив, що не збирається критикувати окремих гравців після великої перемоги. Він зазначив, що подібні помилки є частиною футболу, а команда повинна вміти справлятися з важкими моментами та залишатися єдиним цілим.

"Я завжди намагаюся бачити позитивне, але при цьому турбуюся про деякі ускладнення. Це був трохи дивний матч, тому що ми пропустили голи, пенальті, а також Ілля Забарний був вилучений з поля. Потрібно вміти справлятися з такими моментами, і я вважаю, що гравці зіграли дуже добре, з амбіціями. Приємно бачити, як ця команда грає у футбол і відчуває підтримку вболівальників, це дає нам силу рухатися до високих цілей", — зазначив Енріке.

