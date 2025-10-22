Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Луїс Енріке оцінив помилки Забарного в матчі Ліги чемпіонів

Луїс Енріке оцінив помилки Забарного в матчі Ліги чемпіонів

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 12:01
Оновлено: 12:05
Луїс Енріке пояснив ситуацію з помилками Забарного в ПСЖ
Луїс Енріке під час поєдинку. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Французький "ПСЖ" здобув впевнену перемогу над "Баєром" у третьому турі Ліги чемпіонів — матч завершився з рахунком 7:2. Попри розгромний результат, гра команди Луїса Енріке виявилася нерівною.

Наставник парижан не став критикувати футболістів своєї команди після гри в інтерв'ю офіційному сайту "ПСЖ".

Реклама
Читайте також:

У першому таймі парижани припускалися помилок в обороні й отримали два пенальті у свої ворота. Ключовим епізодом став момент за участю українського захисника Іллі Забарного. Він двічі порушив правила у штрафному майданчику та залишив поле після прямого вилучення на 37-й хвилині. Цей епізод став предметом обговорення як серед уболівальників, так і в пресі, адже матч для "ПСЖ" міг обернутися інакше без впевненої гри атаки.

Попри нервовий старт, команда Луїса Енріке зуміла перехопити ініціативу і домінувала до фінального свистка. У кінцівці парижани діяли розкуто, а Дембеле та Барколя відзначилися результативними діями, закріпивши впевненість колективу у власних силах.

ПСЖ
Футболісти "ПСЖ" перед матчем. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Що Луїс Енріке сказав про Забарного

Головний тренер "ПСЖ" підкреслив, що не збирається критикувати окремих гравців після великої перемоги. Він зазначив, що подібні помилки є частиною футболу, а команда повинна вміти справлятися з важкими моментами та залишатися єдиним цілим.

"Я завжди намагаюся бачити позитивне, але при цьому турбуюся про деякі ускладнення. Це був трохи дивний матч, тому що ми пропустили голи, пенальті, а також Ілля Забарний був вилучений з поля. Потрібно вміти справлятися з такими моментами, і я вважаю, що гравці зіграли дуже добре, з амбіціями. Приємно бачити, як ця команда грає у футбол і відчуває підтримку вболівальників, це дає нам силу рухатися до високих цілей", — зазначив Енріке.

Нагадаємо, лідер "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанн приніс своїй команді перемогу та встановив історичне досягнення.

Захисник збірної України Олександр Зінченко вже взимку може змінити команду.

Київське "Динамо" готується до єврокубкової гри проти "Самсунспора", яку можна буде подивитися в Україні.

спорт футбол Ліга чемпіонів ПСЖ Луіс Енріке Ілля Забарний
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації