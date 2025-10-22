Відео
Головна Спорт Забарний, Трубін та Судаков дізналися оцінки за матчі туру ЛЧ

Забарний, Трубін та Судаков дізналися оцінки за матчі туру ЛЧ

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 11:22
Оновлено: 11:23
Забарний, Трубін та Судаков стали героями туру в Лізі чемпіонів
Анатолій Трубін у воротах "Бенфіки". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

У матчі 3-го туру Ліги чемпіонів УЄФА захисник "ПСЖ" Ілля Забарній отримав оцінку 5,4 за версією SofaScore. Він став причиною призначення двох пенальті у свої ворота, а також автором жовтої та прямої червоної картки.

Саме Забарний вніс вирішальний сумбур у гру своєї команди, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Ілля Забарний провів найгірший матч за "ПСЖ" і став антигероєм поєдинку Ліги чемпіонів. Інші представники збірної України проявили себе "зі знаком плюс".

Судаков та Трубін намагалися врятувати "Бенфіку"

Воротар "Бенфіки" Анатолій Трубін виділився істотно краще. Його рейтинг склав 8,8 бала завдяки семи сейвам, чотири з яких були виконані за межами штрафного майданчика, і його було визнано найкращим гравцем команди за версією аналітиків.

Георгий Судаков
Георгій Судаков у матчі за "Бенфіку". Фото: Reuters/Lee Smith

Півзахисник "Бенфіки" Георгій Судаков отримав оцінку 6,8 бала. Він зробив одну ключову передачу, виконав дві точні діагоналі та здійснив чотири повернення м'яча, що поставило його на третє місце за результативністю серед партнерів по команді.

Після двох матчів "ПСЖ" посідає друге місце в турнірній таблиці. У наступному матчі підопічні Луїса Енріке приймуть "Баварію".

Илья Забарный
Ілля Забарний до вилучення з поля. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

"Бенфіку" 5 листопада чекає зустріч із "Байєром". Португальська команда йде на 34 місці в турнірній таблиці ЛЧ.

Нагадаємо, норвежець Ерлінг Голанн зумів повторити рекорд Кріштіану Роналду.

Вболівальники в Україні зможуть подивитися в прямому ефірі гру Ліги Конференцій із суперником із Туреччини.

Уже взимку "Динамо" може продати одного зі своїх півзахисників у житомирське "Полісся".

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
